Sigorta emin ellerde

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Türkiye Sigorta Fuarı, geçtiğimiz günlerde Antalya’da gerçekleşti. Tüm sigorta sektörü paydaşlarından yaklaşık 3 bin katılımcının dahil olduğu uluslararası bu etkinlikte; birbirinden uzman konuşmacılar, sektör yöneticileri tarafından önemli konulara değinildi.

Açılışı USFK Başkanı Sayın İbrahim Düzenli’nin yaptığı ve SEİK Başkanı Ahmet Nedim ERDEM, SAİK Başkanı Levent KORKUT, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut ÇETİN, TSB Başkanı Atilla BENLİ, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak ve online katılımları ile T.C Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın konuşmaları yer aldı.

Çok değerli katılımcılar tarafından oldukça rağbet gören, alanında uzman yönetici panelistlerin sektöre ışık tutan bilgi ve konuşmalarıyla ilkkez gerçekleşen fuar oldukça dikkat çeken bir katılım ile tamamlandı.

Fuar içerisinde birden fazla panel düzenlenirken, dikkat çeken hasar sonrası süreçler başlığında HGR Genel Koordinatörü İnş. Müh. Funda Saraç; Hasar Sonrası Süreçler konulu panelde yerini alarak süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Pandemi sonrası yüz yüze ilkkez sektöre nefes aldıran etkinliğin eğlence sponsorluğunu üstlenen HGR Hasar Restorasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Okan Saraç grup olarak böyle bir fuara destek verdiklerinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.