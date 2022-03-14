Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.088,48
ALTIN
928,48
DOLAR
14,78
STERLİN
19,32
EURO
16,24
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma...
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki düzen vermek istiyorum"
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Sigorta emin ellerde

Habere ulaşmak için tıklayınız...

14 Mart 2022 Pazartesi 18:13
Sigorta emin ellerde

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Türkiye Sigorta Fuarı, geçtiğimiz günlerde Antalya’da gerçekleşti. Tüm sigorta sektörü paydaşlarından yaklaşık 3 bin katılımcının dahil olduğu uluslararası bu etkinlikte; birbirinden uzman konuşmacılar, sektör yöneticileri tarafından önemli konulara değinildi.

Açılışı USFK Başkanı Sayın İbrahim Düzenli’nin yaptığı ve SEİK Başkanı Ahmet Nedim ERDEM, SAİK Başkanı Levent KORKUT, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut ÇETİN, TSB Başkanı Atilla BENLİ, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak ve online katılımları ile T.C Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın konuşmaları yer aldı.

Çok değerli katılımcılar tarafından oldukça rağbet gören, alanında uzman yönetici panelistlerin sektöre ışık tutan bilgi ve konuşmalarıyla ilkkez gerçekleşen fuar oldukça dikkat çeken bir katılım ile tamamlandı.

Fuar içerisinde birden fazla panel düzenlenirken, dikkat çeken hasar sonrası süreçler başlığında HGR Genel Koordinatörü İnş. Müh. Funda Saraç; Hasar Sonrası Süreçler konulu panelde yerini alarak süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Pandemi sonrası yüz yüze ilkkez sektöre nefes aldıran etkinliğin eğlence sponsorluğunu üstlenen HGR Hasar Restorasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Okan Saraç grup olarak böyle bir fuara destek verdiklerinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sigorta FuarHGR Genel Koordinatörüİnş. Müh. Funda SaraçSEİK Başkanı Ahmet Nedim ERDEMSAİK Başkanı Levent KORKUTATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut ÇETİNTSB Başkanı Atilla BENLİTOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan ÜlkenAntalya Vali Yardımcısı Aydın AbakHGR Hasar Restorasyonu Yönetim Kurulu BaşkanıOkan Saraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk oyun şirketi Joke Coin Game, eğlenirken para kazandırıyor
Türk oyun şirketi Joke Coin Game, eğlenirken para kazandırıyor
Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi
Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi
EUROCHAMBRES Başkanı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yanayız
EUROCHAMBRES Başkanı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yanayız
Türkiye'den Filipinler'e Atak helikopteri ihracatı
Türkiye'den Filipinler'e Atak helikopteri ihracatı
ATSO, savaşın Antalya'ya zararını belirliyor
ATSO, savaşın Antalya'ya zararını belirliyor
Hububat ihracatı yüzde 52,7 arttı; Küba’ya rekor ihracat
Hububat ihracatı yüzde 52,7 arttı; Küba’ya rekor ihracat
2022 yılında firmaları e-dönüşümde neler bekliyor?
2022 yılında firmaları e-dönüşümde neler bekliyor?
"Üreticiyi destekleyerek üretimi artırmaktan başka çare yok"
"Üreticiyi destekleyerek üretimi artırmaktan başka çare yok"
Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma