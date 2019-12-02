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‘Siber Pazartesi’ için güvenli alışverişin 7 yolu

Efsane Cuma’dan sonra e-ticarette bu kez Siber Pazartesi indirimleri başladı. Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partneri Ateş Sünbül, indirim günlerinin tüketicilerin dikkatini çektiği kadar kredi kartı hırsızlarının da ilgi alanına girdiğini söyleyerek, kredi kartlarını korumak için 7 öneride bulundu.

‘Siber Pazartesi’ için güvenli alışverişin 7 yolu

Efsane Cuma’dan sonra e-ticarette bu kez Siber Pazartesi indirimleri başladı. Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partneri Ateş Sünbül, indirim günlerinin tüketicilerin dikkatini çektiği kadar kredi kartı hırsızlarının da ilgi alanına girdiğini söyleyerek, kredi kartlarını korumak için 7 öneride bulundu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:38
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‘Siber Pazartesi’ için güvenli alışverişin 7 yolu

İSTANBUL - Dünyada ve Türkiye’de kutlanan alışveriş çılgınlığı Black Friday’in ardından Cyber Monday (Siber Pazartesi) başladı. 2 Aralık Pazartesi günü tüm dünyada Siber Pazartesi olarak kutlanıyor. Teknoloji mağazaları ve e-ticaret siteleri bugüne özel indirimler yapıyor. Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partneri Ateş Sünbül, buradaki kritik sorunun ‘kredi kartımızı nasıl koruyacağız’ olması gerektiğini dile getirdi.

KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Sünbül, kredi kartı güvenliği için şu önerilerde bulundu:

“Yaptığınız alışverişin slip/fiş/fatura bilgileri ile kredi kartı hareketlerinizi daha sık kontrol edin. Mağazalar yoğun olduğu dönemlerde fatura ve POS cihazlarında sorun yaşayabilirler. Elinizde geçerli belgeler olana kadar sakın alışverişinizi sonlandırmayın. Ödeme itirazınızda bu belgeler esas olacaktır.

“Kredi kartınızdan yapmadığınız alışverişe ilişkin 5-10 liralık küçük rakamlar çekilmiş dahi olsa bunu muhakkak Banka ile paylaşın. Unutmayın kredi kartları çalındığında hackerlar geçerliliğini küçük bir ödeme ile kontrol etmektedir. Başka bir deyişle küçük rakam büyük bir yetkisiz ödemenin ön habercisi olabilir."

“Banka Debit kartlarınızı bu dönemde mümkün mertebe kullanmamaya dikkat edin. Unutmayın debit kartlar direkt hesabınızdan ödemeyi alır ve kötü bir durumda geri dönüşü kolay olmayabilir.

“Özellikle mobil Bankacılık uygulamalarında sıklıkla gördüğümüz kredi kartı işlem uyarılarını aktifleştirin. Böylelikle olmadık bir işlem gerçekleştiğinde anında haberiniz olacaktır.

Kim sorarsa sorsun kim isterse istesin kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

İnternet sitelerinin güvenilir ve bilgi güvenliği itibarının iyi olduğundan emin olun.

Mağazalardan fiziksel olarak kart alışverişi yapıyorsanız kredi kartı kopyalama yapmadığından emin olun. Kartınızın her daim hangi POS'a takıldığını ve görmediğiniz bir konumda tutulmadığından emin olun.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Siber PazartesiEfsane CumaE-ticaretGüvenli AlışverişKredi Kartı
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