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Sezonun ilk kestanesi kilosu 80 liradan alındı

Aydın Ticaret Borsası (ATB), Köşk'ün Eğrikavak Mahallesi'ndeki üretici Davut Bayrak ve Cengiz Çınar'ın getirdiğii sezonun ilk kestanesini, kilosu 80 lira sembolik fiyatla satın aldı.

Sezonun ilk kestanesi kilosu 80 liradan alındı

Aydın Ticaret Borsası (ATB), Köşk'ün Eğrikavak Mahallesi'ndeki üretici Davut Bayrak ve Cengiz Çınar'ın getirdiğii sezonun ilk kestanesini, kilosu 80 lira sembolik fiyatla satın aldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:50
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Sezonun ilk kestanesi kilosu 80 liradan alındı

AYDIN - Sezonun ilk kestanesi için ATB'de tören yapıldı. Törene, ATB Meclis Başkanı Bahri Erdem, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, sezonun ilk kestanesini üreten Davut Bayrak ve Cengiz Çınar katıldı. ATB, sezonun ilk kestanesini kilosu 80 lira sembolik fiyatla satın aldı. İki üretici de 1'er çeyrek altınla ödüllendirildi. Kestanenin Aydın için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren ATB Meclis Başkanı Bahri Erdel, "Ülkemizde 64 bin ton, ilimizde ise 26 bin kestane üretilmekte. Türkiye'nin yüzde 41 kestane üretimi ilimizde gerçekleşiyor. Ülkemizin kestaneden ihracat geliri 43 milyon dolar. Aydın Ticaret Borsası olarak kestanenin coğrafi işaret tescilini aldık. Avrupa coğrafi işaretini ise almayı bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, kestanenin en çok Aydın'da yetişmesine rağmen bunun pek bilinmediğinin belirterek, "Çoğunluk kestanenin Bursa'da yetiştiğini sanıyor. 26 bin tonla Aydın, kestane üretiminde birinci. İşlemesini ise Bursa yapıyor. Kestane üretiminin 11 bin tonu Nazilli'de üretiliyor. İki şekilde kestane işleniyor. Hemen alınıp pazara sunuluyor. Bir de yer altında depolanarak ocak- şubat ayında piyasaya sürülüyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aydın Ticaret BorsasıSezonun Ilk Kestanesi
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