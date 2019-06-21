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Sermaye piyasalarında algıyı değiştirmek için çalışacağız

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasaları sektörünün en önemli sorunlarından birinin bilgi ve bilinç eksikliğinden kaynaklanan güven sorunu olduğuna dikkat çekti

Sermaye piyasalarında algıyı değiştirmek için çalışacağız

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasaları sektörünün en önemli sorunlarından birinin bilgi ve bilinç eksikliğinden kaynaklanan güven sorunu olduğuna dikkat çekti

21 Haziran 2019 Cuma 11:45
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Sermaye piyasalarında algıyı değiştirmek için çalışacağız

İSTANBUL - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasaları sektörünün en önemli sorunlarından birinin bilgi ve bilinç eksikliğinden kaynaklanan güven sorunu olduğuna dikkat çekti ve “Yatırımcıların sahip olduğu yanlış algıları orta vadede dönüştürmeye yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri, eğitim ve algı yönetimi çalışmaları yapacağımız bir dönem olacak. Sektörün bilinirliğini üst düzeye çıkarmak amaçlı sosyal sorumluluk projelerimiz yoğunluk kazanacak” dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin teması "Dönüşüm"

Başkan Keler, her zaman üzerinde durulması ve paralel ilerlenmesi gereken bir konunun da dijital devrime uyum sağlamak olduğunu belirtti ve ekledi:

"Çalışmalarımızda her zaman geleceği şekillendiren teknolojiyi odak noktası almalıyız. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörün geleceği dijital teknolojilere yapılacak yatırımlarla şekillenecek. Bütün dünyanın gündeminde olan dijital devrimi benimseyip en iyi şekilde faydalanmalıyız. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların en kapsamlısı bildiğiniz üzere 19-20 Kasım tarihlerinde dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi. Bu sene ‘Dönüşüm’ ana teması altında ‘İnsanın Dönüşümü’, ‘Şirketlerin ve Sektörlerin Dönüşümü’ ile ‘Finans ve Ekonomi Mimarisinin Dönüşümü’  temasıyla Kongremiz sektöre ışık tutmaya devam edecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sermaye Piyasaları BirliğiSPB Başkanı Dr. Alp KelerSermaye PiyasasıAlgı
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