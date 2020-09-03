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Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek kredinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Giresun'da selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek faizsiz kredinin detayları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik olarak başlatılan 'Acil Destek Kredisi Programı' kapsamında, işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini belirterek, "İşletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak" dedi.

03 Eylül 2020 Perşembe 15:35
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Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek kredinin detayları belli oldu

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da yaptığı konuşmada, "Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi amacıyla afetten zarar gören KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği devreye sokulmuştur" dediği anımsatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu KOSGEB'in, sel felaketinin yaşandığı bölgeye dönük olarak 'Acil Destek Kredisi Programı' başlattığı belirtildi.

KREDİNİN FAİZİNİ KOSGEB KARŞILAYACAK

Açıklamada programın ayrıntılarını duyuran Bakan Varank, "Selden etkilenen işletmelerimiz durumlarını valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgelendirerek bu programdan yararlanabilecek" dedi.

İşletme başına 100 bin TL üst limitli kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirten Varank, "Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra ödemeler, 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha önce Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve İstanbul-Eminönü’nde yaşanan sel hadiselerinde de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları hızlıca sarmıştı" diye konuştu. Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu'nun devreye gireceğini söyledi.

DOKAP'TAN 20 MİLYON LİRA

Bakan Varank ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD'a 20 milyon lira aktardıklarını ifade etti. Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aktarılan bu kaynak, zarar gören köy yollarının acil ihtiyaçları için kullanılacak" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selden Etkilenen Esnaf Ve KOBİlerKredi
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