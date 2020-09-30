Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1138
ALTIN
473.909
DOLAR
7.7611
STERLİN
10.0076
EURO
9.0840
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık, iyi de bitirmek en büyük dileğimiz
Mehmet Özdilek: Lige iyi başladık,...
Okul öncesi öğretmenleri, teknoloji okuryazarlığında desteğe ihtiyaç duyuyor
Okul öncesi öğretmenleri, teknoloji okuryazarlığında...
Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil
Pandemi süresince birlikte yeme içme...
Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'
Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski
Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şeker pancarında 140 bin ton rekolte beklentisi

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 14 bin dekarlık alanda ekili şeker pancarının hasadına başlandı. Bu yıl 140 bin ton rekolte bekleniyor.

30 Eylül 2020 Çarşamba 14:47
4 Okunma
Şeker pancarında 140 bin ton rekolte beklentisi

GAZİANTEP - İslahiye ve Nurdağı'nda 14 bin dekar alanda üretimi yapılan ve hasadına başlanan şeker pancarında, bu yıl 140 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Arazisine 30 yıldır şeker pancarı eken çiftçi Ramazan Oğuz, ”Pancar üretimi diğer ürünlere oranla daha iyi. Avans almamızın yanında nakliye ücretinin de devlet tarafından ödenmesi bizleri mutlu etti" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise 2 ilçede 14 bin dekar alanda üretimi yapılan şeker pancarında hasadın başladığını ve ürünün pazar sorunu bulunmadığını dile getirdi. 

DHA

Son Güncelleme: 30.09.2020 15:01
Anahtar Kelimeler:
şeker PancarıGaziantepRekolte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 37 metre kaldı
STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz
STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz
Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık
Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık
İkinci el araç satın alma kararını etkileyen şikayetler neler?
İkinci el araç satın alma kararını etkileyen şikayetler neler?
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de
Bakan Albayrak, 'Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı
Bakan Albayrak, 'Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı
Dolar 7.81 lira, euro 9.12 lirada
Dolar 7.81 lira, euro 9.12 lirada
Türk kimya firmasından uluslararası başarı
Türk kimya firmasından uluslararası başarı
Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi
Salgın döneminde tekstil sektörü e-ticarete yöneldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans