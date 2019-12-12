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Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2.06 trilyon dolara ulaştı

Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco, halka arzın ardından ikinci işlem gününde de yüzde 10 yükseldi ve Suudi Prens Muhammed bin Salman'ın da hedeflediği gibi, piyasa değeri 2 trilyon doları da aşarak, 2.06 trilyon dolara ulaştı.

Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2.06 trilyon dolara ulaştı

Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco, halka arzın ardından ikinci işlem gününde de yüzde 10 yükseldi ve Suudi Prens Muhammed bin Salman'ın da hedeflediği gibi, piyasa değeri 2 trilyon doları da aşarak, 2.06 trilyon dolara ulaştı.

12 Aralık 2019 Perşembe 14:43
8 Okunma
Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2.06 trilyon dolara ulaştı

İSTANBUL - Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco halka arz sonrasında işlemlere başladığı ikinci günde  de yüzde 10 ile günlük limit kadar yükselerek 2.06 trilyon dolarlık  piyasa değerine ulaştı.

Saudi Aramco'nun hisseleri Perşembe günü 38.7 riyalden açılmasının  ardından kazancını azalttı. İşlem hacmi yerel saat ile 10:24'te 170  milyona yükseldi. Çarşamba gününün tamamında hacim 31.6 milyon düzeyindeydi.

Aramco, halka arzının ardından ulaştığı 2.06 trilyon dolarlık piyasa değeri ile, ABD merkezli Amazon, Apple, Facebook, Alphabet and Microsoft gibi dünyanın en değerli teknoloji devlerinin değerlerini de aştı.

Aramco 2.06 trilyon dolarlık piyasa değeri ile, Aramco halka arzı öncesi, 862 milyar dolar ile dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Amazon'u 1.2 trilyon dolar kadar aşarak, neredeyse 2.5 katı piyasa değerine ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Merkezli Petrol şirketi AramcoHalka Arz
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