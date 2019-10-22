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Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 2 ay önce başlanan patates hasadında sona yaklaşıldı. İlçede bu yıl patates üretiminde 200 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler, pazar olanaklarının iyileştirilmesini istedi.

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 2 ay önce başlanan patates hasadında sona yaklaşıldı. İlçede bu yıl patates üretiminde 200 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler, pazar olanaklarının iyileştirilmesini istedi.

22 Ekim 2019 Salı 10:39
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Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'nın merkez ve köylerinde 2 ay önce başlayan patates hasadında sona yaklaşıldı. Geçen yıl şeker pancarı üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle 15 bin dekar alanda patates üretimi yapan üretici bu yıl 20 bin dekar alanın üzerinde üretim gerçekleştirdi. İlçede bu yıl patates üretiminde 200 bin ton rekolte beklenirken, üreticiler, pazar olanaklarının iyileştirilmesini istedi.

'PAZARLAMADA ÜRETİCİYE YARDIMCI OLUNMALI'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İlçemizin önemli geçim kaynaklarından patates üretiminde yaklaşık 2 ay önce başlayan hasat devam ediyor. 15 gün sonra hasadın bitmesi bekleniyor. Hasadın başında patatesin kilogramı 80 kuruşken, şimdi 1 lira ve 1 lira 50 kuruş civarlarında. Üreticimiz zor şartlara rağmen üretime devam etmekte. Tarım Bakanlığımızdan pazarlama konusunda üreticiye yardımcı olunmasını istiyoruz" dedi.

'ELEKTRİK FATURALARI SEZONLUK ÖDENSİN'

Patates üretiminde önemli girdilerin başında gelen elektrik faturalarının sezonluk ödenmesi gerektiğini savunan Toptaş, "Yine patates üreticimiz başta olmak üzere üreticilerimizin üretime devam etmesi için sulamada kullanılan elektrik faturalarının da sezonluk düzenlenmesi gerekiyor. Tarım kredileri gibi olması gerek" diye konuştu.

'MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'

Patates üretim ve alım satımı yapan Mehmet Kıymaz, "Sandıklı bölgemizde patates üretiminin son safhasına geldik. 15 ya da 20 günde sezonu kapatırız. Üretiyoruz, devletimiz ve kendimiz için vatandaşımız için üretim yapmaktayız. Ama elektrikte çok büyük sıkıntı var. Artı ihracat çok büyük sıkıntı. Önemli olan pazarlamak, satmak ve ürünün maliyetini en aza indirmek. Devletimizden, Tarım Bakanımızdan üretim maliyetlerinin düşürülmesi için katkı bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SandıklıPatatesRekolte
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