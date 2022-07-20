Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz

KÜTAHYA (DHA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Bakan Bilgin ilk olarak Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Nursanlar Holding bünyesinde bulunan Nursan Kablo Donanımları fabrikasında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı imza törenine katıldı. Programda Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de yer aldı.

Bakan Vedat Bilgin, yapılan asgari ücret düzenlemesiyle emeği koruyacak önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, bizler geçtiğimiz günlerde bir düzenleme yaptık. Asgari ücret düzenlemeleri ile emeği koruyacak önlemler almaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlet olduğundan dolayı buna özellikle önem vermektedir. Evet, asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücret demektir. Bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içerisinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımı ile ilgilidir. Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, asgari ücretin üzerinde ücret seviyesinin belli bir aşamaya tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla bir pay almasını sağlayacak bir mekanizma oluşturur. Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasi toplu sözleşmenin olduğu, sendikal özgürlüklerin olduğu yerdir. Demokratik toplum bunların üzerinde yükseliyor. Çalışanlarının özgürlüklerine saygı duyan işverenlerin, işletmelerinin ürettiği değeri çalışanları ile paylaşan işletmeleri bunun için saygıdeğer buluyoruz. Bu bakımdan bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü ile aslında bu konuya verdiğimiz önceliğin bir ifadesi olarak görülmelidir."