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Sağlık çalışanlarına Akbank’tan 10 milyon lira destek

Akbank Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ve onların çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:12
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Sağlık çalışanlarına Akbank’tan 10 milyon lira destek

İSTANBUL - Akbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak ve ülke ekonomisini desteklemek adına aldığı bir dizi önlemin yanı sıra, sağlık kuruluşları ve mücadelenin ön saflarında bulunan çalışanları için de 10 milyon liralık kaynak ayırdık. 

"Covid-19 salgınıyla yürütülen bu zorlu mücadelede Akbank ayırdığı kaynakla, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri’nin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemeleri konusunda mevcut durumu güçlendirmek amacıyla destek verecek.

"Akbank tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı ülke olarak tek yürek halinde mücadele verilen bu zor günlerde; salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ekonomiye destek vermek için hayata geçirdiği önlemlerle sürece katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıAkbank10 Milyon Lira Destek
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