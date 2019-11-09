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Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3 günde 8 ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen hafta farklı organizasyonlarda gerçekleşen yarışmalarda Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi, kayıp eşya konusunda yapılan dijitalleşme hamleleri, atık su projesi ve sosyal sorumluluk konularında büyük ödüle layık görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3 günde 8 ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen hafta farklı organizasyonlarda gerçekleşen yarışmalarda Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi, kayıp eşya konusunda yapılan dijitalleşme hamleleri, atık su projesi ve sosyal sorumluluk konularında büyük ödüle layık görüldü.

09 Kasım 2019 Cumartesi 18:01
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Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3 günde 8 ödül

İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen hafta farklı organizasyonlarda gerçekleşen yarışmalarda Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi, kayıp eşya konusunda yapılan dijitalleşme hamleleri, atık su projesi ve sosyal sorumluluk konularında büyük ödüle layık görüldü.

 

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı geçen hafta düzenlenen ödül törenleri ile toplam 8 ödüle layık görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’de bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisi pazarları için pazar zekası, danışmanlık hizmetleri veren IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve sektörün önde gelen firma ve projelerinin ödüllendirildiği “IDC TÜRKİYE AI, Analytics & RPA Awards 2019’da Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi ile kayıp eşya konusundaki dijitalleşme hamlelerine ‘En İyi Müşteri Memnuniyeti Ödülü’ verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı, web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen başarılı projelerin değerlendirildiği Altın Örümcek Web Ödülleri’nde resmi web sitesi ile üçüncülük ödülü alırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde bu yıl 6’ıncı kez düzenlenen Su ve Çevre Konferansı Ödülleri'nde ise ‘Vizyon Proje’ ödülü verildi.

Son olarak bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen ve reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın ödüllendirildiği Felis Ödülleri'nde ‘Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü-Engellilere Yönelik Kategori’ alanında birincilik ödülüne layık görülen Sabiha Gökçen, aynı organizasyonda 3 adet de başarı ödülü kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenUluslararası Havalimanıödül
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