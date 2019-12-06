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Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından biri olan Asya Pasifik Havacılık Merkezi (CAPA) tarafından "Yılın En İyi Havalimanı" seçildi.

Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından biri olan Asya Pasifik Havacılık Merkezi (CAPA) tarafından "Yılın En İyi Havalimanı" seçildi.

06 Aralık 2019 Cuma 12:23
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Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Asya Pasifik Havacılık Merkezi (CAPA) tarafından 'Havacılık Mükemmellik Ödülleri’ne layık görüldü. İSG, "Yılın En İyi Havalimanı" seçildi. Uluslararası bağımsız bir jüri tarafından belirlenen Havacılık Mükemmellik Ödülleri toplam 10 ayrı kategoride verilirken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ödülünü, 30 milyon ve üstü yolcuya sahip havalimanları arasından seçilerek kazandı. Malta’da yapılan CAPA Dünya Havacılık Zirvesi’nde düzenlenen ödül töreninde İSG adına ödülü CEO Ersel Göral, CAPA Onursal Başkanı Peter Harbison’un elinden aldı.

“İSTANBUL’UN MEGA HAVACILIK MERKEZİ OLMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAĞIZ”

İstanbul'un dünyanın mega havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacaklarını belirten İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, "CAPA'nın, İSG’nin olağanüstü büyüme hikâyesini tanıyan bu çok değerli ödülünü almaktan büyük onur duyuyoruz. Bu ödülün, geçen sürede yolcu sayısı 6 kattan fazla artan ve bugüne dek 200 milyondan fazla yolcuya hizmet sunan İSG olarak terminal binası açılışımızın 10. yılına denk gelmesi de bizim için ayrıca büyük öneme sahip. Bugün Türkiye'nin en işlek ikinci ve Avrupa'nın 12. havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, halen yılda 35 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyoruz. Şehir merkezine 40 kilometre mesafede yer alan İSG, İstanbul Havalimanı’nın açılması ve Atatürk Havalimanı’nın kapanmasının ardından İstanbul’un şehir havalimanı konumuna yükseldi. Bağlantı yolları, gelecek yıl tamamlanacak metro hattı, ikinci pist açılışı ve yeni terminal inşasının tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin ve İstanbul’un havacılık sektöründe dünyanın mega havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacağız" dedi.

"LİDER OLARAK KENDİSİNİ KANITLAMIŞ HAVALİMANI"

Dünya havacılık sektörünün önde gelen değerlendirmelerinden olan CAPA’da Sabiha Gökçen Havalimanı için lider havalimanı olarak kendini kanıtlamış havalimanı değerlendirmesi yapıldı. Yapılan değerlendirmede, havacılık sektörünün ilerlemesini çok fazla destek verildiği belirtilerek, 2018 yılında ki yolcu artışının 2019 yılında daha da artarak devam ettiği belirtildi. Ayrıca gelecek yıl hizmete açılacak ikinci pist, yeni terminal binası, metro ve hedeflenen kargo öncülüğü ile gelecek yıllarda çok daha güçlü bir havalimanı olacağının altı çizildi. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2014 yılında CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri’nde 15-25 milyon yolcu kategorisinde "Yılın Havalimanı", 2010 yılında da Dünya Düşük Maliyetli Havayolları Kongresi (World Low Cost Airlines Congress) tarafından ‘‘Dünyanın En İyi Havalimanı’’ seçilmişti. Ayrıca bu yıl en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın “Havalimanları” kategorisinde de birinciliğe layık görülürken, dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından olan Fortune Dergisi tarafından da Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülü verilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenYılın En Iyi HavalimanıAsya
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