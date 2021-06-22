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Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

22 Haziran 2021 Salı 11:18
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Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

ANTALYA - İki aylık uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Rusya'dan 132 kişilik ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi. Turistler yeniden Antalya'ya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirdi. Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus hükümeti tedbirleri yerinde incelemek için geçen hafta Antalya'ya heyet gönderdi. 7 kişiden oluşan heyet, Antalya Havalimanı, Manavgat ve Belek bölgesindeki turizm tesislerinde incelemeler yaptı. Otellerde alınan tedbirlerin salgını kontrol altında tutma noktasında yeterli olduğunu düşünen Rus heyet, hazırladıkları olumlu raporu Rusya hükümetine 18 Haziran Cuma günü sundu ve kısıtlamalar kaldırıldı.

15 BİN TURİST BEKLENİYOR

Bu karar turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Her yıl ortalama 5-7 milyon arası Rus turistin geldiği Türkiye'ye kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte yalnızca Antalya'ya günde ortalama 15-20 bin turistle sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.

İLK YOLCULAR TÜRK HAVA YOLLARI'YLA GELDİ

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Rus tatilciler, bugün 2 aylık aranın ardından ilk kez Antalya'ya geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 212 sefer sayılı Moskova Vnukova Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, saat 05.40'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 132 Rus yolcu, havalimanında PCR test kontrol noktasından geçerken negatif test sonuçlarını gösterdi. Vücut ısıları da termal kameralarla ölçülen Rus tatilciler daha sonra kendilerini bekleyen tur operatörlerine ait araçlarla konaklayacakları tesislere gitti.

Antalya'ya yeniden gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Rus turistler, kısıtlamanın kaldırılmasına çok sevindiklerini söyledi.

DHA

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Turist Taşıyan Ilk UçakRusyaAntalya
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