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Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı hareketlendi

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:35
Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı hareketlendi

ANTALYA - Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle geçen yılın nisan ayına göre bu yıl yaş meyve ve sebzede yüzde 45 ihracat kaybı yaşanan Rusya pazarı, kapıların açılmasıyla yeniden hareketlendi. Nakliye firmalarının yoğun siparişe yetişemediği Rusya'ya kabak, karpuz ve biber gönderiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta çıkan savaştan Antalya'daki sebze meyve üreticileri de olumsuz etkilendi. Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının yarısını karşılayan kentteki örtü altı üreticilerinin büyük kısmı Rusya'ya direkt gönderilen ürünleri yetiştiriyor. Domates, dikenli salatalık, biber grubu başta olmak üzere Rusya'nın büyük pazar olduğu ürünler, kapılar kapandığı için iç piyasaya düşük maliyetle sunuldu. Rusya'ya geçen yıl nisan ayında Batı Akdeniz bölgesinden ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü 29 bin 321 tonken, bu yıl aynı dönemde yüzde 45 kayıpla 15 bin 958 tona düştü.

Rusya'nın yeniden sınır kapılarını açmasıyla Antalya'daki toptancı halinde de hareketlilik başladı. Yeni siparişleri yetiştirmek için ihracatçı firmaların ürün paketleme tesisleri tüm hızıyla çalışıyor.

Üreticinin rahat nefes aldığını belirten Antalya Toptancı Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Hem denizden hem karadan sevkiyatlarımız başladı. Bütün ürünlerimizi rahatlıkla gönderebiliyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Sektörümüz yeniden hareketlendi. Rusya pazarında bir kayıp yaşadık ama bunu kısa sürede toparlarız" dedi.

Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a ürün ihraç eden firmanın genel müdürü Volkan Akpınar, çok geniş ürün gamına sahip olduklarını söyledi. Kabak, karpuz, biber başta olmak üzere ürünleri göndermeye başladıklarını belirten Akpınar, “Şu anda sorunsuz şekilde ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Ancak bu defa siparişlerin yoğunluğu nedeniyle TIR ve nakliyeciler yetişemiyor. Kabak çok fazla talep gördü. 25- 30 ton günlük sipariş alıyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna SavaşıIhracatYaş Meyve Sebze
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