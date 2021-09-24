Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1388.5
ALTIN
498.34
DOLAR
8.8367
STERLİN
12.1201
EURO
10.3761
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
33 adet muhtelif araç satışı yapılacak
33 adet muhtelif araç...
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Robotlar bu yıl Tuzla’da buluşacak

24 Eylül 2021 Cuma 11:05
7 Okunma
Robotlar bu yıl Tuzla’da buluşacak

İSTANBUL - Tüm dünyadan üreticiler robotik çözümlere yatırım yapmaya devam ederken, fabrikalar da her geçen gün daha dijital hale geliyor. En yeni üretim teknolojileri ve robot uygulamaları, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde ele alınacak.


 

Son yıllarda hızla dijitalleşen üretim hatlarına bir de pandeminin yeni normali eklenince, fabrikalar robotik çözümleri daha fazla devreye almaya başladı. Robotlu üretim, uzaktan kontrol ve fabrikaların dijital ikizleri hiç olmadığı kadar gündemde. 2020'de 49,94 milyar ABD Doları seviyesine ulaşan küresel robotik pazarının, 2026'ye kadar yıllık yüzde 4,91'lik bileşik oranla büyümesi bekleniyor. Sanayi sektörünün önünü açan robotik çözümler, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek 6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde ele alınacak.


 

“ROBOT YATIRIMI YAPMAYIN, ROBOT YATIRIMLARI ZİRVESİ’Nİ BEKLEYİN”


 

Robot yatırımlarının son yıllarda Türkiye'de de artışa geçtiği görülürken, “dijital yakalılar” olarak adlandırılan robotik uygulamalar hakkında bilgi edinmek isteyenler, bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirilecek Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde buluşacak. “Robot yatırımı yapmayın, Robot Yatırımları Zirvesi’ni bekleyin” sloganıyla yola çıkan etkinliğin adresi, Viaport Marina Expo Center olacak. İstanbul, Tuzla’daki etkinlik, 10:30 - 18:30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.


 

4 ZİRVE BİR ARADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK


 

6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi kapsamındaki panellerde, farklı sektörlerden robotik uygulama örnekleri konuşulacak, bu alanda dünyada ve Türkiye’de yapılan yatırımlara dair bilgiler paylaşılacak. 100’den fazla katılımcı şirketin stantlarında çok sayıda robot çalışmalarından örnekler sergilenecek. 6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi ile eşzamanlı olarak Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi, Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi ve Proses Zirvesi ve Sergisi de düzenlenecek. Böylece ziyaretçiler, üretim süreçlerinde maliyetleri düşüren ve verimliliği artıran tüm çözümleri bir arada görebilecek. Ücretsiz etkinliğe katılmak için, RobotYatirimlari.com adresinden kayıt olmak yeterli.

DHA

Anahtar Kelimeler:
6. Robot Yatırımları Zirvesi Ve SergisiRobotlarTuzla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize inecek
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize inecek
Bu beldeden Avrupa'ya 1 milyon çelenk ihraç ediliyor
Bu beldeden Avrupa'ya 1 milyon çelenk ihraç ediliyor
Kaslowski: Büyümede sürdürülebilirliğin koşulu kalıcı düşük enflasyon
Kaslowski: Büyümede sürdürülebilirliğin koşulu kalıcı düşük enflasyon
TOGG CEO'su Karakaş: Biz o batarya hücre krizine takılmayacağız
TOGG CEO'su Karakaş: Biz o batarya hücre krizine takılmayacağız
Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması
Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması
Mobilya sektöründe Turquality destekleri nelerdir?
Mobilya sektöründe Turquality destekleri nelerdir?
THY iç hat uçuşlarda uçak içi ikramlara yeniden başlıyor
THY iç hat uçuşlarda uçak içi ikramlara yeniden başlıyor
Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı
Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı
Türkiye’de üretip dünyaya pazarlıyorlar
Türkiye’de üretip dünyaya pazarlıyorlar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma