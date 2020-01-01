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Rekor kırmıştı... Kapasitesi artırılacak

Turizmde dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan ve her geçen yıl turist sayısı artan Antalya’nın havalimanının kapasitenin büyütülmesiyle ilgili karar alındı. Geçtiğimiz yılın 11 ayında 34 milyon 837 bin yolcu ağırlayan Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP Terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihaleye çıkıldı.

Rekor kırmıştı... Kapasitesi artırılacak

Turizmde dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan ve her geçen yıl turist sayısı artan Antalya’nın havalimanının kapasitenin büyütülmesiyle ilgili karar alındı. Geçtiğimiz yılın 11 ayında 34 milyon 837 bin yolcu ağırlayan Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP Terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihaleye çıkıldı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 13:47
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Rekor kırmıştı... Kapasitesi artırılacak

İSTANBUL - 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış göstererek 42 milyon 910 bin 408’e yükselirken, yabancıların en çok giriş yaptığı sınır kapısının bağlı olduğu il ise  Antalya oldu. Antalya geçtiğimiz yıl tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştı.

ANTALYA İSTANBUL’U DA GEÇTİ

Antalya’ya 2019 ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 33,66 artış ile 14 milyon 443 bin 855 yabancı ziyaretçi giriş yaparken, kent İstanbul’u da geçti. İstanbul’a 13 milyon 778 bin 348 yabancı giriş yaparken,  Antalya yaz dönemi turist sayısıyla da dünyada birinci oldu.  Antalya Havalimanı ise geçtiğimiz yılın 11 ayında 28 milyon 233 bin 147’si dış olmak üzere toplam 34 milyon 387 bin yolcuyu ağırladı. Antalya Havalimanı, 2019 ocak-kasım döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 154 bin 312’si dış olmak üzere toplam 196 bin 263 uçağa da hizmet verdi. Turistlerin önemli bölümünün tur operatörlerine ait charter uçaklarla geldiği Antalya'ya, tarifeli seferlerle de önemli sayıda ziyaretçi geldi. Özellikle charter uçuşların azaldığı kış aylarında artan transit yolcular, İstanbul üzerinden Antalya'ya uçuş yaptı.

HAVALİMANIN KAPASİTESİ ARTIYOR

Kente gelen turist sayısındaki artışa paralel olarak havalimanın kapasite artırımıyla ilgili karar alındı. Bu doğrultuda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP Terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihaleye çıkıldı. İhalede geçici teminat tutarı da 40 milyon Euro olarak belirlendi. Şartname satış bedeli ise 100 bin TL olduğu ilanda yer aldı. Son teklif tarihinin ise 31 Ocak 2020 saat 09:30 olduğu ihale ilanında duyuruldu. İhale 31 Ocak 2020 de saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında istekliler ve kamuoyu huzurunda kapalı zarf teklif almak suretiyle açık artırma usulüne göre yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyeyi ZiyaretTurizmAntalyaRekor
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