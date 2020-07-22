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PTT'den Ayasofya Camii için özel pul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazını ölümsüzleştirmek, tarihe not düşmek için PTT'nin hazırladığı 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle sunacağız" dedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:46
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PTT'den Ayasofya Camii için özel pul

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tarihi bir dönemden geçildiğini belirterek, "Çok şükür, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi sayesinde Ayasofya Camii'nin tekrardan ibadete açılması, Türkiye’nin uluslararası alanda ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Milletimizin bu kararla birlikte duyduğu mutluluk bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Millet olarak kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Daha önce olduğu gibi bize emanet edilen fethin sembolü Ayasofya'ya sahip çıkmaya, aslına uygun yaşatmaya devam edeceğiz. 24 Temmuz 2020 günü kılınacak ilk Cuma namazını ölümsüzleştirmek, tarihe not düşmek için PTT'nin hazırladığı 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle sunacağız. Bizleri bu tarihi döneme şahit kılan Allah’a şükürler olsun" ifadesini kullandı.

DHA

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluPTTden Ayasofya Camii Için özel Pul
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