Progroup, perakendecilere Turquality desteklerini anlattı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam tarafından, Turquality’nin işletmelere ve Türk markalarının global hedeflerine ulaşmasına yaptığı katkılar hakkında bilgiler verildi. Dr. Salim Çam, Turquality’nin Türkiye’yi ve Türk şirketlerini globalde marka yapmayı ve Türkiye’nin ihracat girdisini artırmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Türk markalarını stratejik, foksiyonel ve operasyonel olarak, global pazarlardaki rakiplerinin seviyesine ulaştıran bir destek ve iş modeli olan Turquality, dünya markası olmayı hedefleyen firmaların, pazarlamadan siparişe, siparişten üretime, üretimden satışa, satıştan satış sonrası hizmete kadar uçtan uca bütün süreçleri kapsıyor.

Elde ettiği tecrübelerin toplamı 500 yılı buldu

Progroup Uluslararası Danışmanlık firması, 2003 yılında kurulduğu tarihten itibaren, birçok alandaki danışmanlığının yanında, ülkemizin devlet destekli ilk markalaşma programı olan “Turquality” ile Türk markalarının dünyaya açılmasına rehberlik etmeye devam ediyor.

Firma olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

“ D evlet destekli ilk marka programı olan Turquality, firmalarda; marka yönetiminden satış pazarlamaya, bütçe yönetiminden stratejik planlamaya, tedarik zincirinin yönetilmesinden dijitalleşmeye kadar işletmedeki tüm konuları kapsıyor. Progroup olarak, ç alışanlarımıza, hizmet verdiğimiz firmalara, Türk markalarına ve ekosistemine değer katan, Devlet Eski Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen gibi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan, global ölçekte birçok başarıya imza atan bir şirketiz. Progroup Turquality İş Modelimiz ile bugüne kadar 60’a yakın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. 40’ı aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 35 kişilik u zman ve danışman ekibimizle ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 500 yılı bulduğu belirtebiliriz. Şirketimizin temel değerleri, “sevgi” ve “doğa” üzerinedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile bu değerler çerçevesinde hareket ediyoruz. Perakende Günlerinde, standımızı ziyaret eden iş dünyasına, Turquality konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi aktardık.” dedi