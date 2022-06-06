Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.646,32
ALTIN
988,86
DOLAR
16,59
STERLİN
20,88
EURO
17,82
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Progroup, perakendecilere Turquality desteklerini anlattı

Progroup Uluslararası Danışmanlık şirketi, 2- 3 Haziran tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 20.’ci Perakende Günlerine katılarak, ziyaretçilere Turquality desteklerini anlattı. Bu yıl “Dijital Dönüşüm” temasıyla gerçekleşen zirvede, Progroup standı iş insanlarını ağırladı ve katılımcılardan tam not aldı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 14:52
Progroup, perakendecilere Turquality desteklerini anlattı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam tarafından, Turquality’nin işletmelere ve Türk markalarının global hedeflerine ulaşmasına yaptığı katkılar hakkında bilgiler verildi. Dr. Salim Çam, Turquality’nin Türkiye’yi ve Türk şirketlerini globalde marka yapmayı ve Türkiye’nin ihracat girdisini artırmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Türk markalarını stratejik, foksiyonel ve operasyonel olarak, global pazarlardaki rakiplerinin seviyesine ulaştıran bir destek ve iş modeli olan Turquality, dünya markası olmayı hedefleyen firmaların, pazarlamadan siparişe, siparişten üretime, üretimden satışa, satıştan satış sonrası hizmete kadar uçtan uca bütün süreçleri kapsıyor.

Elde ettiği tecrübelerin toplamı 500 yılı buldu

Progroup Uluslararası Danışmanlık firması, 2003 yılında kurulduğu tarihten itibaren, birçok alandaki danışmanlığının yanında, ülkemizin devlet destekli ilk markalaşma programı olan “Turquality” ile Türk markalarının dünyaya açılmasına rehberlik etmeye devam ediyor.

Firma olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

Devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, firmalarda; marka yönetiminden satış pazarlamaya, bütçe yönetiminden stratejik planlamaya, tedarik zincirinin yönetilmesinden dijitalleşmeye kadar işletmedeki tüm konuları kapsıyor. Progroup olarak, çalışanlarımıza, hizmet verdiğimiz firmalara, Türk markalarına ve ekosistemine değer katan, Devlet Eski Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen gibi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan, global ölçekte birçok başarıya imza atan bir şirketiz. Progroup Turquality İş Modelimiz ile bugüne kadar 60’a yakın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. 40’ı aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 35 kişilik uzman ve danışman ekibimizle ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 500 yılı bulduğu belirtebiliriz. Şirketimizin temel değerleri, “sevgi” ve “doğa” üzerinedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile bu değerler çerçevesinde hareket ediyoruz. Perakende Günlerinde, standımızı ziyaret eden iş dünyasına, Turquality konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi aktardık.” dedi

HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEKLERİ

DESTEK TÜRÜ

LİMİTİ

Hizmet ve marka tescili ve korunması

Limitsiz/yıl (5+5 yıl)

Kalite, hijyen, çevre, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık gideri

Limitsiz//yıl (5+5 yıl)

İstihdam (mühendis, tercüman, doktor vd)

5 kişi/yıl (5+5 yıl)

Reklam, tanıtım, ve pazarlama harcamaları

Limitsi/yıl (5+5 yıl)

Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kira (azami 50 birim için)

Limitsiz/yıl (5+5 yıl)

Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kurulum, dekorasyon teknik donanım gideri

200.000 USD/Kira desteği alan birimler için) /yıl

(5+5 yıl)

Ofis, depo, showroom kira

Limitsiz/yıl (5+5 yıl)

Ofis, depo showroom dekorasyon ve konsept mimari giderler

200.000 USD / birim başına/yıl (5+5 yıl)

Franchise kira (konaklama tesisi) azami 100 birim için

200.000 USD/yıl (5+5 yıl)

Franchise kurulum, dekorasyon, teknik donanım harcamaları. Azami 100 birim için

100.000 USD/yıl (5+5 yıl)

Pazar araştırması ve raporları

Limitsiz/yıl (5+5 yıl)

Danışmanlık ve yazılım

600.000 USD/yıl (5 yıl)

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Progroup Uluslararası Danışmanlık şirketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
Yıllık enflasyon yüzde 73,50 oldu
Yıllık enflasyon yüzde 73,50 oldu
Bakan Muş: Mayıs ayında ihracatımız 19 milyar dolar
Bakan Muş: Mayıs ayında ihracatımız 19 milyar dolar
MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi
MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi
Bayraktar: Markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,4 ile limon
Bayraktar: Markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,4 ile limon
BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı
BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı
Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı
Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı
"Kamyoncular, dönüş yükü olmadan yüke talip olmada tereddüt yaşıyor"
"Kamyoncular, dönüş yükü olmadan yüke talip olmada tereddüt yaşıyor"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi