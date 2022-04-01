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Progreen şirketlerde yeşil dönüşüme rehberlik ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından iklim değişikliği kapsamında 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) iklim değişikliği nedeniyle Kasım 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)’yi yayınladı.

01 Nisan 2022 Cuma 11:30
Progreen şirketlerde yeşil dönüşüme rehberlik ediyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

AB’nin yayınladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile, çevre ve sürdürülebilirlik konularında somut adımlar atılması hedefleniyor. 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması gibi maddelerin bulunduğu mutabakat kapsamında, Avrupa Birliği gelecek nesil ticaretin kurallarını yeniden konumlandırıyor.

Global ticarette yeşil dönüşümün başladığını anlatan Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi: Dünyada ticaret artık, sadece maddi unsurlar kapsamında değil; çevresel, sosyal, kültürel konular kapsamında da değerlendiriliyor. Bu noktada, ticaretten sanayiye, ulaşımdan enerjiye, tarımdan biyoçeşitliliğe kadar her alanda yeşil dönüşüm hedefleniyor. Aynı zamanda, bu konularda sadece devletlerin değil, şirketlerin de elini taşın altına koymaları gerekiyor. Türkiye olarak, 2021 yılındaki ihracatımızda %41 oranı ile AB ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan, üye ülkelerin dışında, AB ile ekonomik ve ticari ilişkileri olan ülkelerin de etkileneceği belirtiliyor. Ülkemizin Turquality danışmanlığında lider firması olarak bizler, sanayide, ticarette ve sektör bağımsız tüm şirketlerde yeşil dönüşüme rehberlik etmek için Progreen markamız ile çalışmalarımıza hız vereceğiz.” dedi.

Elde ettiğimiz tecrübeler toplamı 250 yılı buldu

Progroup Uluslararası Danışmanlık firması, 2003 yılında kurulduğu tarihten itibaren, birçok alandaki danışmanlığının yanında, ülkemizin devlet destekli ilk markalaşma programı olan “Turquality” ile Türk markalarının dünyaya açılmasına rehberlik etmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları kaydetti: Çalışanlarımıza, hizmet verdiğimiz firmalara, Türk markalarına ve ekosistemine değer katan, Devlet Eski Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen gibi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan, global ölçekte birçok başarıya imza atan bir şirketiz. Progroup Turquality İş Modelimiz ile bugüne kadar 60’a yakın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. 40’ı aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 35 kişilik uzman ve danışman ekibimizle ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 250 yılı bulduğu belirtebiliriz. Şirketimizin temel değerleri, “sevgi” ve “doğa” üzerinedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile bu değerler çerçevesinde hareket ediyoruz.” diye konuştu.

İşletmedeki mevcut duruma, Turquality’nin sağladığı değer artışı:

*Karlılığın artışına katkısı: %14*İhracat artışına katkısı: %15

*Verimlilik artışına katkısı: %17

*Marka bilinirliğine katkısı: %7

*İç piyasa artışına katkısı: %10

*Yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

*Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

*İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14

İşletmelere sağlanan, Turquality destekleri:

İstihdam, sertifikasyon, yazılım ve bilişim, depo hizmetleri, gelişim yol haritası, danışmanlık, pazar araştırması, ofis depo mağaza kira ve kurulumu, tasarım, uluslararası hukuk danışmanlık, ürün hizmet ve marka tescili ve korunması ile ilgili giderler vb...

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