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Prof. Dr. Öngel: Nisan ayında oluşan beklenti gecikebilir

23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:42
Prof. Dr. Öngel: Nisan ayında oluşan beklenti gecikebilir

İSTANBUL - Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Yaz ayları ile gıda fiyatlarında büyük oranda bir düşüş olmasını bununda enflasyonun hızını kesmesini beklerken gelen rakamlar nisan ayında oluşan beklentinin bir miktar gecikebileceğinin sinyallerini veriyor” dedi.
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Gıda fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Yaz ayları ile birlikte gıda fiyatlarında büyük oranda bir düşüş olmasını bununda enflasyonun hızını kesmesini beklerken gelen rakamlar Nisan ayında oluşan beklentinin bir miktar gecikebileceğinin sinyallerini veriyor. TÜİK verilerine göre endeks Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 15,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,7, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,42 yükseldi.  Gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görülen yıllık yüzde 228,2; enerji ve yağlar grubunda görülen yıllık yüzde 175,39 oranındaki artışlar tarladaki ürün fiyatlarına ve buradan da pazar tezgâhlarına yansımaya maalesef devam edecek gibi gözüküyor” diye konuştu. 
 

“UMULAN YAVAŞLAMA TRENDİNİN HIZLI GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR”

“Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde de Mayıs ayı TÜFE beklentisi, yıl sonu cari enflasyon beklentisi ve Dolar kuru beklentileri de yükselmiş olarak açıklandı” şeklinde konuşan Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Öngel, “Enflasyonun beklentiler tarafından büyük ölçüde belirlendiği gerçeğinden hareketle piyasa katılımcılarının aylık enflasyon ile ilgili geçen ay %2,86 beklentilerinin mayıs ayı için %3,97’e yükselmesi (beklentide ki artış %39) , 2022 yıl sonu TÜFE’deki artış beklentisinin ise yüzde 46,44’ten yüzde 57,92’ye yükselmesi (beklentide ki artış %25) sebebi ile umulan yavaşlama trendinin hızlı şekilde gerçekleşmesi mevcut şartlarla çok da mümkün gözükmemekte” ifadelerini kullandı.

“KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOĞU YÜZDE 9,9 ARTTI”

Öngel konuşmasına şöyle devam etti:

“Döviz kuru artışının da tedirginlik yarattığı ekonomik yapı içerisinde kısa vadeli dış borç stoğunun Mart’ta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,9 artarak 132,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği Merkez Bankası tarafından açıklandı. Kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcunun 2021 sonuna göre yüzde 14,6 artarak 25,5 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcunun da yüzde 6,8 yükselişle 77 milyar dolara çıkması döviz talebi ve ihtiyacı üzerinde zorunlu baskı oluşturabileceğinden hem kuru yukarı yönlü hareketlendirme hem de buna bağlı olarak enflasyonu olumsuz etkileme şansına sahip gözükmekte.”

DHA

Son Güncelleme: 23.05.2022 14:43
Anahtar Kelimeler:
Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan ÖngelGıda FiyatlarıTüik
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