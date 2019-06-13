Prof. Dr. Aybar: Enflasyon beklenenden daha hızlı düşecek

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya liderliğinde yapılan Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmişti.

“MERKEZ BANKASI TEMKİNLİ DAVRANDI”

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar PPK’nın aldığı faiz arttırmama kararını ‘beklenen bir karardı’ diye niteleyerek, “İç ve dış iktisadi ve siyasi gelişmeler ışığında faiz oranının değişmeyeceğine dair işaretler vardı. İçeride İstanbul’daki mahalli seçimler etrafında oluşan belirsizlik, dışarıda ise 29 Haziran’da gerçekleşecek G-20 Zirvesi’nde alınacak kararlar ile ABD-Çin arasındaki ‘ticaret savaşının’ nasıl bir duruma evrileceğini ‘Bekle ve Gör’ politikasıyla değerlendiren TCMB temkinli davrandı” ifadelerini kullandı.

“PPK PİYASALARI FAİZ İNDİRİMİNE HAZIRLIYOR”



Özel sektörün dış borç yükünü azaltarak üzerine düşen görevi yaptığını belirten Aybar, “Türkiye’nin son makroekonomik göstergeleri olumlu bir görünüm veriyor. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşeceği beklentisi kuvvet kazandı. Ancak ekonomideki daralma da sürüyor. Cari açığın giderek kapanması ve özel sektörün dış borç yükünün azalması, Türk varlıklarının değer kazanması Merkez Bankası’nın faiz düşüreceği beklentisini doğurdu. Ancak PPK 12 Haziran’daki toplantısında zaten fiyatlanmış olan iç ve dış riskleri göz önünde bulundurarak gösterge faizini değiştirmedi. Öte yandan swap faizlerindeki düşüş PPK’nın piyasaları yakın gelecekteki bir faiz indirimine şimdiden hazırladığını düşündürüyor” diye konuştu.



“ENFLASYON TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK”

Dışarıdaki ekonomik verileri değerlendiren Ahmet Sedat Aybar, “Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine giderek piyasadaki emisyon hacmini genişleteceği beklentisi, Çin’in Yuan’ı dolar karşısında daha değerli bir seviyede sabitlemesi, Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimi beklentisi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde olumlu etki yaratabilir. İstanbul yerel seçimleri, S-400 ve F35 gibi konuların gelecek günlerde ne olacağının netleşmesinin, enflasyonun tek haneli rakamlara daha çabuk inmesine ve para politikasının iktisadi büyümeye uyumlu hale getirilebileceğine şahit olacağız” dedi.