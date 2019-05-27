Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yılbaşı itibarıyla yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, marketlerindeki plastik poşet kullanımını yüzde 85 azalttığını duyurdu. Polietilenden üretilen ve doğada bin yılda yok olan plastik poşetlere ilişkin yasakla birlikte cari açığa 1 milyar liralık katkıda bulunulması ön görülüyor.

KİŞİ BAŞINA KULLANIM 20’YE GERİLEDİ

Marketlerde plastik poşet kullanımına ilişkin kararı değerlendiren CarrefourSA Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, kişi başı aylık ortalama poşet tüketiminin 100’den 20’ye gerilediğini söyledi.

Plastik poşet kullanımının yasaklanmasını desteklediklerini söyleyen Batum, “Her yıl marketlerimizde yaklaşık 250 milyona varan plastik poşet tüketim oranı, yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte 4 ayda yüzde 85 azaldı. Geçen sene kişi başı aylık ortalama 100 plastik poşet tüketilirken bu oran yasal düzenlemenin ardından 20’ye indi. Bu konuda müşterilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Sürecin hemen başında bir yandan kasalarımızdan konuya ilişkin bilgilendirmeler yaparken müşterilerimize katlanabilir, yıkanabilir ve geri dönüşümlü olmak kaydıyla 10 – 12 farklı ürün sunmaya başladık” dedi.

“YASA, CARİ AÇIĞI KAPATMAYA DESTEK”

Ortalama 15 dakikalığına kullanılan plastik poşetlerin yalnızca yüzde 1’inin geri dönüştürülebildiğini, kalan yüzde 99’un ise doğada yok olması için bin yılı geçmesi gerektiğini belirten Bulut Batum, “Yüzde 80’i polietilen olan plastik poşetler, çevreye olan zararları bir yana, ekonomiye de zarar veriyor. Plastik poşet üretilirken kullanılan polietilen, ithal bir ürün olarak yasanın ardından hammadde üretimi için yapılan ithalatın düşmesini sağladı. İthalatta yıllık yaklaşık en az 1 milyar liralık düşüş, mevcut cari açığa olumlu bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.