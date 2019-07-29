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Petrol fiyatları talep endişeleri etkisiyle düştü

Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerginliklerin hafiflemesi ve küresel ekonomik büyüme endişeleri etkisiyle düştü.

Petrol fiyatları talep endişeleri etkisiyle düştü

Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerginliklerin hafiflemesi ve küresel ekonomik büyüme endişeleri etkisiyle düştü.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07
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Petrol fiyatları talep endişeleri etkisiyle düştü

İSTANBUL - Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.57 düşüşle 63.1 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.34 düşüşle 56.01 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.11 artışla 16.415 dolardan,

- altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,418.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.02 artışla 2.6855 dolardan,

- platin, yüzde 0.33 artışla 870.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.22 düşüşle 1,527.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 257 liraya, çeyrek altın 421 liraya, Cumhuriyet altını da 1,740 liraya düştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Petrol FiyatlarıTalepEndişe
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