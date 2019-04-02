Petrol fiyatları ABD yaptırımlarıyla yükseldi

İSTANBUL - Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.23 artışla 69.17 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.34 artışla 61.8 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları doların ve hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle üç haftanın en düşük değerine yakın.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.23 düşüşle 15.06 dolardan,



- altın, yüzde 0.1 düşüşle 1,292.9 dolardan,



- bakır, yüzde 0.14 artışla 2.9285 dolardan,



- platin, yüzde 0.06 artışla 855.8 dolardan ve



- paladyum da yüzde 0.31 düşüşle 1,387.5 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 231 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,552 liraya döndü.