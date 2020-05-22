Petrol 35 doların altına geriledi

Çin ekonomisine ilişkin kaygılarla, hafta başından bu yana yükselen petrol fiyatlarının yönü yeniden aşağıya döndü.

Çin hükümeti, beklentilere karşın, 30 yıldır ilk kez ülkenin 2020 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hedefini açıklamaması üzerine, ekonomiye ilişkin belirsizliklere bağlı olarak ülkenin petrol talebinde önemli düşüş olacağı kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 3.0 dolayında geriledi.

Çin hükümeti Cuma günü, GSYH hedeflerinin yerine, ekonomiyi Covid-19 pandemisi etkilerine karşı desteklemek üzere gündemine aldığı bir dizi önlemi açıkladı.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın açıkladığı son rapora göre, para birimlerindeki hızlı değer kaybı ve mevcut ekonomik istikrarsızlık ortamı altın fiyatlarındaki tırmınışı körüklemeyi sürdürecek. Finans devinin raporunda, dünyadaki önde gelen tüm para birimlerinin geleceğine ilişkin belirsizlikleri gören yatırımcıların uzun vadeli varlıklarını, dünyanın miras rezerv parası altına yönlendirecekleri öngörüldü.

Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.54 düşüşle 34.94 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.08 düşüşle 32.12 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.22 düşüşle 16.89 dolar,

- altın, yüzde 0.28 artışla 1,731.65 dolar,

- bakır, yüzde 1.02 düşüşle 5,390.00 dolar,

- platin, yüzde 0.47 düşüşle 834.16 dolar,

- paladyum yüzde 0.57 düşüşle 2,025.27 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 378 lira, çeyrek altın 623 lira, Cumhuriyet altını da 2,483 liradan satılıyor.