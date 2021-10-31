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Pet tekstili ihracatı %40 arttı

Pandeminin pet tekstili pazarına etkisi olumlu...

31 Ekim 2021 Pazar 16:37
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Pet tekstili ihracatı %40 arttı

İSTANBUL (DHA) 

Petzoo Eurasia’ya katılan pet havlu üretimi şirketi kurucusu İbrahim Mutlu, pandemide artan hayvan sahiplenmelerinin ardından pet tekstili pazarının büyümeye başladığını ve son 2 yılda ihracatın yüzde 40 arttığını söyledi. Mutlu, "2 yıl önce neredeyse hiç iş yapmadığımız bir alanda, son 1 yılda 400 bin dolar bandında ihracat yaptık" dedi.

Denizli’de ev tekstil ürünleri üreten bir şirketin kurucusu olan İbrahim Mutlu, pandemide hayvan sahiplenenlerin artmasıyla pet tekstiline de yönelerek pet havlu grubunu üretmeye başladı. 2 yıldır başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesine pet havlu grubunda ihracat yaptıklarını söyleyen Mutlu, son 6 aydır Türkiye’de pet tekstil pazarına girdiklerini ve ürünlerin satışını hem mağazalarında hem de online satış platformlarında gerçekleştirdiğini kaydetti.

“PET KURUTMA SORUNUNA ÇÖZÜM GELİŞTİRDİK”

Pet tekstili pazarına girme hikayesini anlatarak sözlerine başlayan Mutlu, “Son 2 yıldır pet tekstilinden gelen taleplere cevap verebilmek adına pet havlu grubunu, köpek kurulama tulumu ve yeleği gibi ürünlerle can dostlarımızın bulunduğu evlerde bazen problem oluşturan durumlar için çözüm geliştirdik. Bu grupta üretim yapmaya başlamamızın hikayesi, yurt dışı müşterilerimize hizmet sağlamakla başladı. Önce havlu grubunda ürünler geliştirip ihraç ettik. Daha sonra baktık ki Türkiye’de böyle bir ürün yok. Kendi ürün skalamıza yenilerini ekleyerek, pet tekstili pazarına sunduk” diye konuştu.

AVRUPA’DAKİ PET TEKSTİLDE KEDİ VE KÖPEĞİN YERİ BÜYÜK

Avrupa’da büyük bir pet tekstil endüstrisi olduğunu aktaran Mutlu, “Pet tekstilde kedinin ve köpeğin yeri yüzde 70 oranında. Yani yeri büyük. Her evcil hayvan sahiplenenden 7’si köpeği tercih ediyor. Onlarda en büyük problemlerden biri kurulama. Köpeği dışarı çıkardıktan sonra tekrar eve ya da arabaya girdiğinde onu temizleyip kurulamak için pamuklu havluları kullanıyorlar. Avrupa’da bu duruma yönelik mikrofiber, performansı yüksek ürünler geliştirilmiş. Biz de bu doğrultusu yeni Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürünler ekleyerek, hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap vermiş oluyoruz” dedi.

2 YILDA YÜZDE 40 İHRACAT ARTIŞI

Pet tekstili pazarının gittikçe büyüdüğüne dikkati çeken Mutlu, “Havlu, tulum ve yeleklere Avrupa’dan ciddi bir talep var. Bu ürünler genellikle Çin’den tedarik ediliyor. Ancak navlun fiyatlarındaki artıştan dolayı 2 yıldır Türkiye’ye daha çok müşteri gelmeye başladı. Bunu ev tekstilinde de hissettik. Zaten ülke olarak ihracatta 200 milyar doları aşarak cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Bu rakamlar, ev tekstilinde de artmaya başladı. Bunun yanında pet tekstilinde de artış yaşanıyor. 2 yıl önce neredeyse hiç iş yapmadığımız bir alanda, son 1 yılda 400 bin dolar bandında ihracat yaptık. Son 2 yılı baz alırsak, pet ürünleri ihracatında yüzde 40’lık bir artış olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE CİDDİ BİR PAZAR VAR

“Fason üretim ve kendi markamızla üretim, müşterilerimizin özelleştirmek istediği renkler, kumaşlar ve materyalleri de geliştirip sunuyoruz. Türkiye’de de bunun farkındalığı arttı” diyen Mutlu, “Pandemide eve kapanan hayvanlardaki kurulama problemi, bakım ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir talep artışı bu. Zaten online satış platformlarında da pet ürünlerinin sürekli listelendiğini, yeni ürünler eklendiğini görüyoruz. Türkiye’de de ciddi bir pazar var” diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pet TekstiliPet Tekstili Ihracatı
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