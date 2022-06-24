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Perra Lojistik’ten İngiltere Hamlesi

Perra Lojistik, İngiltere’de yeni açtığı ofisiyle, lojistiği hızlandırıp, yeni soluk getirmeyi hedeflerken bir yanda da kendi alanında dünya liderleri arasına girmeye hazırlanıyor.

24 Haziran 2022 Cuma 15:16
Perra Lojistik’ten İngiltere Hamlesi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ülkemizdeki İngiltere pazarının liderlerinden olan Perra lojistik, taşımacılık, gümrükleme, depolama, ve dağıtım gibi sektöründe başta İngiltere olmak üzere, Avrupa’nın birçok noktasına komple ve parsiyel taşımacılıkla, kapıdan kapıya en uygun rotayı, en düşük maliyetle, her şey dahil hizmet olarak sunuyor.

Yılın ilk yarısına bakıldığında ciddi bir büyüme kat ettiklerini söyleyen Perra Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Özdem, şirketlerinin Avrupa’daki varlığını güçlendirirken, yurtdışı operasyonlarını hızlandıracak bir hamle yaptıklarını ve teknolojik anlamda yatırımlarının tamamına yakınının, İngiltere ofis üzerinden devam edeceğini iletti.

Perra Lojistik İngiltere’nin Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Özdem ise, yoğun İngiltere taleplerini karşılamanın tek yolunun, İngiltere de kendi ofis ve depolarının kurulması olduğunu, bunun hem hız hem de maliyet avantajı kazandıracağını düşündüklerini belirtti.

Bu yılın başında açtıkları ofislerinin İngiltere’nin başkenti Londra da olduğunu, depolarının da yine bu yıl bitmeden Derby şehrinde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Perra Lojistik
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