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Pekcan: İspanya ile işbirliğine önem veriyoruz

Bakan Pekcan: Hedefimiz, İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirmek

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:28
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Pekcan: İspanya ile işbirliğine önem veriyoruz

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Türkiye-İspanya JETCO 1'inci Dönem Toplantısı'nda konuştu. Pekcan, İspanya-Türkiye ilişkilerinin 1,5 asırdır mükemmel şekilde devam ettiğine vurgu yaparak, "Bize yakışan tarihsel ilişkilerimize yakışacak şekilde ticari ve ekonomik bağlantılarımızı yukarıya taşıyabilmek ve ilk hedefimiz de bundan sonra ticari, ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirerek devam ettirmek" dedi.

Bakan Pekcan, İspanya Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanı Maria Reyes Maroto Illera ile eşbaşkanlığını yaptığı 'JETCO 1'inci Dönem Toplantısı'nın, video konferans ile gerçekleştirilen açılışında konuştu. Pekcan, bugünkü temasların ve JETCO toplantısının hem kadın girişimcilere hem de her iki ülkenin iş dünyasına faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini söyledi. Pekcan, "Bizim İspanya ile ilişkilerimiz 1,5 asırdır mükemmel bir şekilde devam ediyor. Pazartesi günü Avrupa Birliği (AB) ile yapılmış olan anlaşmada uzlaşıldığı için de ayrıca tebrik ediyorum. Buradaki Türkiye ile işbirliği konusunda göstermiş olduğunuz iyi niyetli yaklaşımları ve inancınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Mutlaka iş dünyalarımız bu konuda ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaktır. Bize yakışan tarihsel ilişkilerimize yakışacak şekilde ticari ve ekonomik bağlantılarımızı yukarıya taşıyabilmek ve ilk hedefimiz de bundan sonra ticari, ekonomik ilişkilerimizi ivmelendirerek devam etmek" dedi.

'ORTAK TİCARETİMİZİ ARTIRABİLİRİZ'

İspanya Ticaret Bakanı ile son 3 ay içerisinde 3'üncü kez görüştüklerine vurgu yapan Pekcan, "11 Mayıs, 23 Haziran, 23 Temmuz ve inşallah 3 Eylül'de İzmir Fuarı’nın açılışında da tekrar beraber olacağız. Bu da her iki tarafın da ülke ilişkilerine verdiği önemi ve desteği gösteriyor. 27 Temmuz’da da İspanya Dışişleri Avrupa Birliği İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez ülkemizi ziyaret edecek. Bunlar da hep olumlu gelişmeler. Akdeniz Havzası’nın en önemli ekonomilerinden biri olan İspanya’nın kendi etkin olduğu coğrafyalarda, Türkiye’nin kendi etkin olduğu coğrafyalarda karşılıklı iş birliği alanlarını geliştirmesi, karşılıklı ticaret ve yatırımın artırılması için İspanya’nın yeni destek ve teşviklerini biz de kendi iş dünyamızda duyuracağız. Burada çalışma izni, oturma izni konularında da destek vermeleri gerekiyor yatırımcılarımıza. Paylaştığımız ürün listeleri konusunda da ortak ticaretimizi artırabiliriz. Otomotiv yan sanayi, hazır giyim, demir çelik, elektronik, mobilya, ambalaj, tekstil, temizlik malzemeleri, bitkisel yağlar, alkollü alkolsüz içecekler, sebze meyve, kuru meyveler gibi" ifadelerini kullandı.

'İSPANYA İLE İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Pekcan, turizm alanında da iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye sağlık konusunda gerçekten çok iyi bir alt yapıya sahip. Ve turizm alanında da otellerimize, turizm tesislerine sertifika veriliyor. Bu sertifikalar çok ciddi şekilde denetleniyor. Savunma sanayi bizim için kilit sektörlerimizden birisi ve buna çok önem veriyoruz. Burada da İspanya ile işbirliğine son derece önem veriyoruz. İspanyol firmaları hem hızlı demiryolu hatlarında hem metrolarda oldukça ilgili, alakalı ve oldukça tecrübe birikimi olan firmalar; Ankara Hafif Raylı Metro Hattı’nın ihale süreci de devam ediyor. Bu ihalelere uluslararası çok fazla talep oluyor. İspanyol firmalarının da bu ihaleleri çok yakinen takip edip, finansman paketlerini de çok iyi hazırlamaları gerekiyor. Bu projeler genelde finansman paketleriyle beraber değerlendiriliyor. Bu açıdan ciddi çalışmaları gerektiğini paylaşmak isterim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanTürkiyeİspanya JETCO 1inci Dönem Toplantısı
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