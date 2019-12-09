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Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı

Pegasus Hava Yolları’nın 100 uçaklık Airbus siparişinin ikinci A321 Neo tipi uçağı filoya katıldı. Pegasus’un yeni A321 Neo’suna ‘Özden Ece’ adı verildi.

Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı

Pegasus Hava Yolları’nın 100 uçaklık Airbus siparişinin ikinci A321 Neo tipi uçağı filoya katıldı. Pegasus’un yeni A321 Neo’suna ‘Özden Ece’ adı verildi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:23
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Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı

İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları, 2012 yılında sipariş ettiği ve verildiği tarih itibarıyla Türk sivil havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük sipariş olan 100 uçaklık Airbus siparişinin ikinci A321 neo tipi uçağını filosuna kattı. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane’nin liderliğindeki Pegasus heyeti, filonun ikinci A321 Neo tipi uçağını Hamburg’dan 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü’nde teslim aldı. TC-RBB tescilli yeni A321 Neo uçağa, Pegasus’un filoya yeni katılan uçaklara çalışanların kız çocuklarının isimlerini verme geleneği sürdürülerek ‘Özden Ece’ adı verildi.

“İKİNCİ A321 NEO UÇAĞIMIZI FİLOYA KATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Türkiye’nin en genç filosuna sahip olduklarını ve bundan gurur duyduklarını söyleyen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, filomuza ikinci A321 Neo tipi uçağımızı katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni nesil çevreci motorlara sahip A321 Neo’larımızın ikincisini de teslim almamızla birlikte filomuzun yaş ortalaması 5,3 oldu. Bu ortalamayla Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz ve bundan gurur duyuyoruz. Filomuzu adım adım genişletmeye ve gençleştirmeye devam edeceğiz. İkinci A321 Neo’muzu teslim aldığımız tarihin 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü’ne denk gelmesi de hoş bir tesadüf oldu. Bu vesileyle sivil havacılık gibi meşakkatli bir sektörde büyük bir özveriyle görev yapan tüm sivil havacılık profesyonellerinin bu özel gününü yürekten kutluyorum” dedi.

YÜZDE 15 YAKIT TASARRUFU

Airbus tarafından üretilen orta menzil tek koridorlu uçak ailesine en son eklenen A321 Neo tipi uçaklar, ailenin en büyük üyesi konumunda bulunuyor. Sahip oldukları yeni nesil LEAP-1A motorların teknik özellikleri sayesinde gerek havaalanları ve yaşam yerleri gerekse kabin içine olan etkisi dikkate alındığında önceki modellere göre en az yüzde 50 daha sessiz olan A321 Neo’ların yıllık karbon salınımları da çok daha az olarak gözlemleniyor. A321 Neo’larda kanat uçlarında yapılan modifikasyonlarla birlikte, önceki modellere göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pegasus Hava YollarıA321 Neo
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