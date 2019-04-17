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Pegasus’tan indirimli koltuk seçimi kampanyası

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, uçuşu sırasında hangi koltukta oturacağına kendi karar vermek isteyen misafirler için özel bir kampanya başlattı.

Pegasus’tan indirimli koltuk seçimi kampanyası

Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, uçuşu sırasında hangi koltukta oturacağına kendi karar vermek isteyen misafirler için özel bir kampanya başlattı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:40
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Pegasus’tan indirimli koltuk seçimi kampanyası

İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre yolcular, 31 Mayıs’a kadar bilet alımlarında geçerli olacak kampanya ile uçuşuyla birlikte koltuğunu da indirimli satın alabilecek. Pegasus misafirleri; yurt içi uçuşlarda 10 liradan, Kıbrıs uçuşlarında 2 Euro’dan ve yurt dışı uçuşlarda 5 Euro’dan başlayan fiyatlarla indirimli koltuk seçimi yapabilecek. Pegasus’un indirimli koltuk seçimi kampanyası 28 Mart 2020 tarihine kadar olan tüm tarifeli Pegasus uçuşlarında geçerli.

ONLİNE CHECK-IN SÜRESİ 7 GÜNE ÇIKTI

Pegasus Hava Yolları, Online check-in için özel bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, online check-in süresi 3 günden 7 güne çıkartıldı. Yolcular işlemlerini mobil uygulamalar veya flypgs.com üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu uygulama ile yolculara daha erken check-in imkanı sunmak, havalimanında sıra beklememek, uçuşa hazırlık sürecinin daha erkenden başlanması ve operasyonel anlamda olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PegasusIndirimli Koltuk SeçimiKampanya
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