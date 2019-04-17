Pegasus’tan indirimli koltuk seçimi kampanyası

İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre yolcular, 31 Mayıs’a kadar bilet alımlarında geçerli olacak kampanya ile uçuşuyla birlikte koltuğunu da indirimli satın alabilecek. Pegasus misafirleri; yurt içi uçuşlarda 10 liradan, Kıbrıs uçuşlarında 2 Euro’dan ve yurt dışı uçuşlarda 5 Euro’dan başlayan fiyatlarla indirimli koltuk seçimi yapabilecek. Pegasus’un indirimli koltuk seçimi kampanyası 28 Mart 2020 tarihine kadar olan tüm tarifeli Pegasus uçuşlarında geçerli.

ONLİNE CHECK-IN SÜRESİ 7 GÜNE ÇIKTI

Pegasus Hava Yolları, Online check-in için özel bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, online check-in süresi 3 günden 7 güne çıkartıldı. Yolcular işlemlerini mobil uygulamalar veya flypgs.com üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu uygulama ile yolculara daha erken check-in imkanı sunmak, havalimanında sıra beklememek, uçuşa hazırlık sürecinin daha erkenden başlanması ve operasyonel anlamda olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.