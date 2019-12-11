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Pegasus Medine ve Batum’a uçacak

Pegasus, yurt dışındaki uçuş noktalarını artırmaya devam ettiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Medine ve Batum’a direkt uçuşlar 12 Ocak 2020 itibariyle başlayacak.

Pegasus Medine ve Batum’a uçacak

Pegasus, yurt dışındaki uçuş noktalarını artırmaya devam ettiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Medine ve Batum’a direkt uçuşlar 12 Ocak 2020 itibariyle başlayacak.

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:44
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Pegasus Medine ve Batum’a uçacak

İSTANBUL - Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Dammam, Cidde ve Riyad’dan sonra Suudi Arabistan’daki 4’üncü uçuş noktası olan Medine’ye uçuşlarını 12 Ocak 2020 itibarıyla başlatıyor. Pegasus’un bir diğer yeni yurt dışı uçuş noktası ise Batum oldu. Pegasus’un Gürcistan’da Tiflis’ten sonra ikinci uçuş noktası olan Batum’a uçuşları ise 29 Mart 2020 itibariyle başlayacak. Pegasus’un Sabiha Gökçen-Medine hattının biletleri 89,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Batum hattının biletleri 59,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Medine uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’na pazartesi ve perşembe günleri 20.35’te, pazar günleri 22.35’te, Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na pazartesi günleri 03.15’te, salı ve cuma günleri 01.50’de düzenlenecek. Sabiha Gökçen-Batum uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Batum Havalimanı’na pazartesi, çarşamba ve cuma 12.30’da, pazar günleri 12.25’te; Batum Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 16.05’te düzenlenecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MedinePegasusBatum
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