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Pazar günü yeni bir rekora imza attık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık" dedi.

26 Mayıs 2020 Salı 17:13
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Pazar günü yeni bir rekora imza attık

ANKARA - Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez'in paylaştığı tabloda ise toplam elektrik üretimindeki oran şöyle: "Yerli kömür yüzde 16,5, rüzgar yüzde 14,5, jeotermal yüzde 5,3, hidrolik yüzde 43,7, güneş yüzde 7,2, biyokütle yüzde 2,6, diğer yüzde 0,2" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezElektrik Tüketimi
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