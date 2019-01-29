Patlıcan ve bibere raf yasağı

Yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen marketler de şubelerinde biber ve patlıcan gibi ürünleri bir süreliğine satmama kararı aldı. TPF Başkanı Mustafa Altunbilek de kararı doğrularken, talebe göre alım gücü yüksek bölgelerde bazı şubelerde satışın devam edebileceğini söyledi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nde (TOBB) konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında zincir marketlerden yeni bir hamle geldi. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Zincir marketlerin aldığı karara göre hal fiyatı 9-10 TL’ye ulaşan biber ve patlıcan gibi ürünleri bir süreliğine satmama kararı aldı. Kararı Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan da doğruladı. Akcan, “Market müdürleri, bağlı bulundukları genel müdürlüklerle yaptıkları yazışmaları bizimle paylaşarak fiyatı astronomik olarak artan sebze ve meyveleri satın almayacaklarını duyurdu. Biz de yeni karara göre planlamamızı yaptık. Marketler tüketici ve ilgili bakanlıklarla karşı karşıya gelmek istemiyor. Patlıcan ve biberin kilosu halde bile 9-10 TL’ye ulaştı. Bu şartlarda bu ürün markete girerse 20 TL’ye satılması lazım. Kimse şu ortamda böyle bir risk almak istemiyor. O yüzden kısıtlamanın yeni birçok ürüne yansımasını bekliyoruz” dedi.

TALEBE GÖRE SATIŞ

Kararla ilgili Hürriyet’e konuşan bazı zincir marketlerin şube müdürleri, “Merkez yönetimlerden gelen yazı üzerine yeni bir planlama yapıldı. Plana göre fiyatları astronomik olarak yükselen ürünlerin satışını durdurduk. Bu uygulama ne kadar devam edecek ve biber, patlıcan dışında hangi ürünleri kapsama alacak şu an için bilemiyoruz” diye konuştu.

Alınan kararla ilgili 361 üyesi olan ve 3 bin 900’den fazla satış noktasında hizmet veren marketlerin üye olduğu Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek de Hürriyet’e şunları söyledi: “Biber ve patlıcan gibi maliyetleri yüksek olan ürünleri satmama kararı verdik. Ancak her şubemiz için bu karar geçerli değil. Alım gücü düşük olan bölgelerdeki marketlerimizde bu ürünler olmayacak. Kış aylarında seralardan gelen bazı ürünlerin fiyatları 15-20 TL’yi buluyor. Maliyet yüksekliğinden dolayı bu kadar artan fiyatlarla satış yapmak yerine böyle bir karar verdik. Ancak tüketici talebinin olduğu market şubelerinden bu ürünler satılacak.”

‘PAZARCILAR AÇIĞI KAPATIR’

PAZARCILAR Odası Başkanı İsmail Öz “Semt pazarının kurulduğu gün kapının önüne sandıkları çıkarıp 3 TL’ye domates satan marketler, semt pazarı kurulmadığı gün aynı domatesi yüzde 50 daha pahalıya satıyor. Böyle bir sistem kabul edilemez. Bu hem tüketiciyle hem de pazarcı esnafının aklıyla alay etmektir” dedi. Marketlerdeki sebze-meyve fiyatının aracılık hizmetleri nedeniyle arttığına dikkat çeken Öz, “Marketler tedarikçilerle çalışıyor. Pazarcı ise tek başına. Ayrıca market her şeyi satacak diye bir yasa mı var? Marketler sebze-meyve satmayı bıraksın biz yerel yönetimlerin de desteği ile bu açığı semt pazarlarıyla kapatırız” dedi.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan faiz, enflasyon düşerken marketlerde hâlâ sebze ve meyve fiyatlarının düşmediğini dile getirerek “Bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız. Milletimizin bu konuda dillendirdiği şikâyetleri kulak arkası edemeyiz” demişti.