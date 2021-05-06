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PATENT PERFORMANSLARI LİSTESİNDE BUÜ VE ULUTEK İMZASI

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:24
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PATENT PERFORMANSLARI LİSTESİNDE BUÜ VE ULUTEK İMZASI

BURSA - Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firması, 2020 Yılı Patent Performansları Listesi’ni açıkladı. TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek hazırlanan listede Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) en iyi üniversiteler arasında ilk 10’a girerken, ULUTEK Teknopark ise en iyi ilk 5 teknopark arasında yer aldı.

TİCARİLEŞME ŞAMPİYONU ÜNİVERSİTELER LİSTESİNDE İLK 10’DA

Gerçekleştirdiği atılımlar ve ortaya koyduğu yeni vizyon sayesinde 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Ar-Ge, patent, faydalı model ve Üniversite-Sanayi işbirliği alanlarında önemli bir çıkış yakalayan Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020 yılının en iyi performans gösteren 10 üniversitesinden birisi seçildi. BUÜ, kümülatif (genel) ve 2020 yılı verilerinin ortalaması alınarak yapılan hesaplamalarda Ticarileşme Şampiyonu Üniversiteler arasında; lisanslanan/devir edilen patent sayısında listenin 10. sırasında yer aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi, daha önce açıklanan 2021 yılının ilk çeyrek patent şampiyonları listesinde de ilk 10’da kendisine yer bulmuştu. Listede siber güvenlik alanında Ar-Ge ve patent çalışmaları yürüten firmalar ve üniversiteler de yayınlandı. Bu alanda proje üreten ve çalışma yapan üniversitelerin ayrı bir sıralama halinde gösterildiği listede 1 patenti bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi; Fırat, Gaziantep, Gebze Teknik ve Marmara Üniversitesi ile aynı sırayı paylaştı.

ULUTEK, EN İYİ 5 TEKNOKENT ARASINDA.

Patent Effect firması tarafından hazırlanan analizlerde teknokentlerin performanslarına da yer verildi. Teknokentlerde faaliyet gösteren firmaların gösterdiği patent grafiğine göre hazırlanan listede toplam 15 teknokente yer verildi. En iyi performansı gösteren ilk 5 teknokent; Teknopark İstanbul (52), ODTÜ Teknokent (49), YTÜ Teknopark (41) ve İTÜ Arı Teknokent (37) ve ULUTEK Teknopark (36) oldu. Öte yandan ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren BUÜ akademisyenlerinden Öğr. Gör. Basri Kul’un firması Kul Elektronik, sahip olduğu 14 patentli çalışma ile en fazla patente sahip start up firmaları arasında 6. sırada gösterildi. Yine ULUTEK’te faaliyet gösteren RePG Enerji firması da sahip olduğu 6 patenti ile yatırım alan ve en çok patente sahip start up firmaları sıralamasında listede 8. sırada yer aldı.

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PATENT PERFORMANSLARI LİSTESİNDE BUÜ VE ULUTEK İMZASI
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