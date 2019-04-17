Patates ithalatında süre uzatıldı

İSTANBUL - "Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, patates ithalatında daha önce 20 Nisan olarak belirlenen süre 31 Mayıs olarak değiştirildi.

Patates ithalatına, 11 Mart'ta, 200 bin ton için sıfır gümrük vergili ve 20 Nisan'da sona ermesi öngörülen tarife kontenjanı tanımlanmıştı.

"Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, patates ithalatında daha önce 20 Nisan olarak belirlenen süre 31 Mayıs olarak değiştirildi.

Patates ithalatına, 11 Mart'ta, 200 bin ton için sıfır gümrük vergili ve 20 Nisan'da sona ermesi öngörülen tarife kontenjanı tanımlanmıştı.