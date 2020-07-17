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Para kazandırmayan tarım arazileri muz serasına dönüşüyor

Antalya'da bazı çiftçiler, arazilerini muz serası yapılması için büyük işletmelere en az 10 yıllığına kiraya vererek, gelir sağlıyor. Yerli muz üretimine verilen destek nedeniyle muz seraları hızla yayılırken, yıllık kiralama geliri ise 100 bin liraları buluyor.

17 Temmuz 2020 Cuma 09:14
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Para kazandırmayan tarım arazileri muz serasına dönüşüyor

ANTALYA - Turizm kadar örtü altı yaş sebze ve meyve üretimiyle de adından söz ettiren Antalya'da tarım arazileri, son 10 yılda yüzde 10 azaldı. Üreticiler, arazi ve tarlalarını, bazı otel ve şirketlere kiralamaya başladı. Birçoğu 20 yıllığına kiralanan tarım alanlarına, futbol ve tenis sahaları, eğlence merkezleri gibi yapılar inşa edildi. Tarımla ilgilenen üreticinin birçoğu arazilerini bu şekilde değerlendirirken bir kısmı ise azalan tarım arazileri nedeniyle yakın zamanda üretimin biteceği korkusu yaşıyor.

Futbol ve spor komplekslerinin yanı sıra çiftçiler, pamuk tarlalarını, portakal, nar ve limon bahçelerini de kiraya verme yoluna gidiyor. Son yıllarda yerli muz üretimine verilen desteklerden faydalanan büyük şirketler, çiftçilerden bu arazileri en az 10 yıllığına kiralayarak muz üretimine girişti.

Serik ilçesinde, Belek ve Kadriye bölgelerindeki çiftçilerin arazilerini kiraya vermesi sonucu bölgede çok sayıda devasa sera yükselmeye başladı. Boyları 10 metreyi bulan seraların, kurulum ve arazinin kiralama maliyetleri ise milyonlarca liraları bulabiliyor.

Serik Ziraat Odası eski Başkanı Rıza İleri de arsasını 10 yıllığına muz üretimi için bir başkasına kiraya verdi. Daha önce pamuk ekili 10 dönümlük arazisinden hem para kazanamadığını hem de çok emek harcadığını anlatan İleri, “70 dönümlük arazimi kiraya verdim. Çiftçilik artık zorlaştı. Muz üretimi yapılacak. Yıllık dönümüne 1300 lira bedelle kiraya verdim. İyi oldu bu durum" dedi.

Alanı kiralayan Osman Ünalan ise iki çocuğu için bu işe giriştiğini söyledi. Pahalı bir işe kalkıştığını ve günlük yevmiye için gelen çalışanların dahi 150 lira civarında para aldığını anlatan Ünalan, diktiği muz ağaçlarına gözü gibi bakarak 1 yıl emek vereceğini anlattı. 42 kamyon gübre döktüklerini ve 2021 yılı mart ayında ilk hasadı yapacaklarını kaydeden Ünalan, “Araziyi 10 yıllığına kiraladık ve bu seranın kurulumuna 7 milyon lira harcadım. Seneye sanırım 1,5 milyon lira kazanmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Ziraat mühendisi İskender Yaman, muz seralarının diğer sebze ve meyve seralarına göre daha az maliyetle ayakta durabildiğine dikkati çekti. Üreticinin domates ya da biber ekmesi halinde sürekli dalgalanan fiyatlardan dolayı zarar etme ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Yaman, “Muz serasını kuran işletmeler kiralayarak tesisi kuruyor. Normalde burası pamuk tarlasıydı. Nar bahçesini bile söküp muz serası yapıyor. Pamuktan kazanacağı paradan daha fazla para kazanıyor kiraya vererek. Bir kök muzdan 90 kiloya kadar muz elde ediliyor. Kilogramı 3,5- 7,5 lira arasında satılıyor. Şu anda Belek ve Kadriye bölgelerindeki arazilerin yarısı muz serasına dönüştü" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım ArazileriMuz SerasıAntalyaÇiftçiler
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