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“Pandeminin getirdiği ekonomik durgunluk artık geride kaldı”

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle başta TÜGİAD ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak bir tebrik mesajı yayınladı. Bayram mesajında dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinin getirdiği ekonomik durgunluğun artık geride kaldığını belirten Zafer Yıldırım, “Yaklaşan Kurban Bayramının daha güzel günlerin müjdecisi olduğuna inanıyor, bu vesile ile başta TÜGİAD ailesi olmak üzere, Kurban Bayramı’nın bütün İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesini umuyoruz.” dedi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 13:26
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“Pandeminin getirdiği ekonomik durgunluk artık geride kaldı”

ANKARA - Kötü günlerin artık geride kaldığına olan inançlarının iş dünyasında birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyleyen Zafer Yıldırım, “Hoşgörü ve bereket anlamına gelen bayramlar birlikteliğimizi pekiştirecek ve daha güzel günlere giden yolların önünü açacaktır. TÜGİAD Ankara şubesi her zaman olduğu gibi zor zamanlarda da iş dünyasının yanında olmaktan, zor günlerde bile sizinle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır.” diye konuştu.
 

“ARTIK GELECEĞE UMUTLA BAKMANIN ZAMANIDIR”
 

Zafer Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti: “Kurban Bayramına kavuşmuş olmanın sevinci içerisinde, normale dönüş sürecinin iş dünyasına olumlu bir yönde yansıyacağına olan inancımız tamdır. İnsanlık tarih boyunca başına gelen musibetlerden güçlenerek kurtulmasını bilmiştir. İş dünyası da bu zor zamanları atlatacak, daha iyi işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bunu sağlamanın en kolay yolu bayramların özünde yatan birlik ve beraberlik anlayışını sürekli yaşatmak, bu duyguyu hayatın her anında şiar edinmektir.

Geçtiğimiz ayların iş dünyası üzerinde bıraktığı etkiler yadsınamaz. Fakat, artık kötü günleri geride bırakmanın, geleceğe umutla bakmanın zamanıdır. Milletimiz yeni bir üretkenlik çağının gelmiş olduğunu bilmektedir ve ekonomik kalkınma adına çalışmaya hazırdır. İş dünyasına düşen görev bu ruhu canlı tutmak için her şeyi yapmak ve geleceği inşa etmek için birlikte çalışmaktır. TÜGİAD Ankara bu konuda üzerine düşen sorumluluğu almak için her zaman hazırdır. Şubemiz canla başla çalışmaktan asla vazgeçmeyecek, bu zorlu zamanlarda iş dünyasının her zaman yanında olacaktır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik DurgunlukPandemiTürkiye Genç İş Adamları Derneği
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