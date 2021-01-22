Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
445.143
DOLAR
7.4321
STERLİN
10.1350
EURO
9.0366
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pandemiden doğan marka: Shelove

Kadın modasında yeni bir marka

22 Ocak 2021 Cuma 09:59
1 Okunma
Pandemiden doğan marka: Shelove

Girişimci işadamı Oktay Batal ile tekstil firması sahibi Onur Tetikli güçlerini birleştirdi, ortaya ‘Shelove’ markası çıktı. İki başarılı işadamının yarattığı giyim markası, Shelove  sitesi üzerinden tüketiciyle buluşacak.

Dijitalleşmeyi zorunlu hale getiren pandemi döneminde e-ticaret sektörü yükselişe geçti. Alışveriş merkezlerinin hizmet saatlerinin kısıtlanması ve kalabalık yerlerin salgın açısından risk taşıması, tüketicileri internet üzerinden alışveriş yapmaya yöneltti. Dijital alışverişe yönelik bu ilgi, girişimci işadamları Oktay Batal ve Onur Tetikli’yi harekete geçirdi. İşinde uzman iki isim, hem e-ticaret hem de moda sektörlerine yeni bir soluk getirmek için harekete geçti ve bu işbirliğinden yepyeni bir marka doğdu: Shelove.

ŞIKLIĞIN YENİ ADRESİ

10 yılı aşkın süredir e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında çalışan Oktay Battal ile 10 yıldır kendi şirketiyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren Onur Tetikli’nin tüm tecrübelerini aktardığı Shelove markası, kadınlara yönelik giyim ürünleri sunacak

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 22.01.2021 10:01
Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarKadın Modasında Yeni Bir MarkaPandemiden Doğan Marka: Shelove
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'2021 Ocak ayı zam farkları bugün yatıyor'
'2021 Ocak ayı zam farkları bugün yatıyor'
2021 ve devam eden yıllar, Uyumsoft’un global pazarlarda atak yılı olacak
2021 ve devam eden yıllar, Uyumsoft’un global pazarlarda atak yılı olacak
Fahiş fiyat artışı yapan 375 firmaya, 11 milyon 885 bin lira ceza
Fahiş fiyat artışı yapan 375 firmaya, 11 milyon 885 bin lira ceza
Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı
Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı
Rusya, Türk domatesinde kotayı 50 bin ton artırdı
Rusya, Türk domatesinde kotayı 50 bin ton artırdı
Türkiye'nin en büyük çiftliğinde günde 80 ton süt elde ediliyor
Türkiye'nin en büyük çiftliğinde günde 80 ton süt elde ediliyor
Bakan Selçuk: 2020'de 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
Bakan Selçuk: 2020'de 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir
Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir
ANKARA’DA DEV AÇILIŞ 
ANKARA’DA DEV AÇILIŞ 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma