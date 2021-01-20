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Pandemide Türk kolonyasına dünyadan yoğun ilgi

Pandemi sürecinde dünya genelinde en çok tüketilen ürünlerin başında gelen kolonyaya talep devam ediyor. Kolonya üretcisi Şendoğan Susesi, Türk kolonyalarına Amerika, Avusturya ve Afrika’dan yoğun talep geldiğini ifade ederek, "Geçen Eylül ayında vakalar arttıktan sonra yurt dışı talepleri üçe, dörde katlandı. Avrupa ve Amerika’da kolonya satışları tahminimizin üstünde arttı" dedi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 10:31
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Pandemide Türk kolonyasına dünyadan yoğun ilgi

EDİRNE - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte hijyen amaçlı kolonya kullanımı arttı. Pandeminin ilk günlerinde kolonyaya olan yoğun talep, hız kesmeden devam ediyor. Kolonya üretimini yurt içi ve dışından gelen talep nedeniyle arrtırmak zorunda kaldıklarını bildiren Şendoğan Susesi, "Avrupa'nın birçok noktasıyla birlikte Amerika, Avustralya ve Afrika gibi bölgelere yoğun kolonya ihracatı yapılıyor. Avrupa kolonya ile yeniden tanıştı. Avusturya, Belçika, Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerine bir miktar kolonya gönderdik. Gördük ki oradaki market raflarında ciddi derecede satışlar oldu. Yabancılar da salgına karşı korunmak için kolonya almaya ve tüketmeye başladı. Bir konteyner, iki konteyner derken, Avrupa kolonya ile tanıştı. Yani kolonyanın ne olduğunu ve neden kullanıldığını gördü. Amerika, Hollanda, Belçika, Avusturya, Avustralya, Afkrika ile Malezya’ya kolonya gönderdik. Çok ciddi miktarda alım yaptılar" dedi.

'EYLÜL'DEN SONRA İHRACAT ARTTI' 

Özellikle Eylül ayında yurt dışından çok fazla talep oluştuğunu kaydeden Susesi,"Koronavirüs başladığında sadece iç piyasaya veriyorduk. Daha sonra yurt dışına başladık. Eylül ayında vakalar arttıktan sonra yurt dışından gelen talep üçe, dörde katlandı. İç piyasadan daha fazla Avrupa'ya göndermeye başladık" diye konuştu.

‘SALGIN KOLONYAYI HATIRLATTI’

Kolonyanın Türk kültüründe bir gelenek olduğunu, salgınla birlikte ülkemizde de yeniden hatırlandığını belirten Susesi, "Gençlerimiz yakın zamana kadar kolonyanın ne olduğunu bilmiyorlardı. Geleneksel değerleri sürdürenlerimiz tıraştan sonra, misafirlikte, hastanelere giderken kolonya tercih ediyordu. Gençlerimiz kolonya tüketmediği için, losyon gibi ürünlere yönelmiştik. Neredeyse kullanım alanı ülkemizde de Avrupa’da olduğu gibi zamanla bitecek ürünler arasında görülmeye başlanmıştı. Genellikle parfüm, losyon, oda kokuları gibi kozmetik üretiyorduk. Fakat şu anda yüzde 70 civarında kolonya üretiyoruz. Özellikle gençlerimiz de artık eskiden olduğu gibi kolonya kullanma alışkanlığı gelişti. Çantalarında, araçlarında, bulundukları her ortamda kolonya oluyor. Bu da pandemiden dolayı kazandığımız güzel bir alışkanlığa dönüştü" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pandemi SüreciTürk KolonyasıYoğun Ilgi
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