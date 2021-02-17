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Pandemide inşaat şirketleri maliyet artışı nedeniyle dijital platformlara yöneldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bina inşaatlarının malzeme maliyetleri son bir yılda yüzde 30,48 artış gösterdi. Proje veri ve talep bankası YapıRadar.com'un açıklamasına göre, inşaat şirketleri artan maliyetler karşısında dijital platformalara yönelirken, bu platformlar tedarikçilerden karşılaştırmalı teklifler sunarak maliyet avantajı sağlayabiliyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 12:53
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Pandemide inşaat şirketleri maliyet artışı nedeniyle dijital platformlara yöneldi

İSTANBUL - Türkiye ekonomisinin yapı taşlarından biri olan inşaat sektörü, pandeminin ve kur artışlarının beraberinde getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen 2020 yılında iyi bir sınav verdi. Ancak artan maliyetler inşaat sektörü oyuncularını zorlayan başlıca unsurlar arasında yer aldı. TÜİK tarafından açıklanan İnşaat Maliyet Endeksi Aralık 2020 verilerine göre inşaat malzemelerinin maliyeti yüzde 30,34 arttı.

2 bin 300 ürünün incelendiği çalışmada bu oran bina inşaatlarının malzeme maliyetlerine yüzde 30,48, bina dışı yapıların inşaat malzeme maliyetlerine ise yüzde 29,93 olarak yansıdı. Sektör oyuncuları mevcut tablo karşısında malzeme maliyetini düşürmek için çözüm yolu aramaya başlarken dijital platformlara yönelimin arttığı görüldü. Tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi için oluşturulan proje veri ve talep bankası YapıRadar.com, bu platformlar arasında öne çıktı.

Satın alma maliyetlerini azaltma konusunda tedarikçiler ile müteahhitler arasında bir köprü görevi gördüklerini belirten YapıRadar.com'un Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, “Pandemi sürecinde inşaat sektörünün gösterdiği başarı, sektörün hareket kabiliyetinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak bu motivasyonun sürdürülebilirliği için yüksek maliyet sorununun önüne geçilmeli. Bu noktada bizler, proje detaylarını tedarikçilerin ayağına getirmenin yanında, satın alma maliyetlerini azaltma konusunda tedarikçiler ile müteahhitler arasında bir performans köprüsü kuruyoruz. İnşaat firmaları, proje aşamasından bitiş aşamasına kadar, projelerindeki her kalemden alımlarını platform üzerinden talep ederek tedarikçi şirketlere ulaşıyor ve teklif alıyorlar. Böylece zaman ve takip gerektiren talepler, kısa sürede ve uygun fiyatlarla çözülüyor” dedi.
 

“DİJİTAL ÇÖZÜMLER YALNIZCA MALİYETE DEĞİL, ERİŞİLEBİLİRLİĞE DE KATKI SAĞLIYOR”

İnşaat sektöründe dijital çözümlere yönelimin yalnızca maliyet düşürmede değil, teknoloji çağının gerektirdiği kolay erişilebilir olma halinde de etkili olduğunu söyleyen Saygın, “Tedarikçiler, maliyetleri düşürmek için yeni yollar ararken; bir taraftan da yeni müşteri, ulaşılamama ve yetersiz teklif gibi sorunlarla da uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ancak tüm bu sorunların çözümü, YapıRadar gibi bir dijital platform ile mümkün. Bizler yılda ortalama 20 bine yakın projeyi takip edip, tedarikçiler ile müteahhitler arasındaki bağlantıyı sağlıyoruz. Türk müteahhit firmalarının yurt içi ve yurt dışında devam eden ve başlayacak olan inşaat projelerinin tüm detayları internet platformumuz üzerinden takip edilebiliyor. Hedefimiz, ilerleyen süreçlerde inşaat firmalarının en önemli yardımcılarından biri olmak” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuPandemi DönemiInşaat şirketleriDiwital Platform
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