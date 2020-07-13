Pandemi döneminin kazananı kozmetik ve kişisel bakım oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kozmetik sektörünün son dönemde büyüyen oyuncularından biri olan Famer Kozmetik pazara girdikleri dönemde yatırımlarını dijital ve e-ticaret alanlarında geliştirmenin meyvesini özellikle pandemi döneminde toplayanlardan oldu. Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, pandemi sürecinin başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektör için oldukça yorucu ve zorlayıcı olduğunu ancak dijital kanallara geçişi de hızlandırdığını dile getirdi: “Online alışverişte gıda, kozmetik, kişisel bakım ve temizlik sektörleri bu süreçte kazanan olarak yer aldı. Elbette kötü günlerin kazananı olmaz fakat birçok marka kendini ölçerek hedef büyüttü, üretimini arttırdı ve hacmini görmüş oldu. Burada kazanan olarak sadece üreticiler veya markalar değil; işin ham maddeden ambalaja, tedarikten lojistiğe uzanan ciddi bir paydaş zinciri var. Dolayısıyla süreç, arz-talep döngüsünde ilerledi ve e-ticaret, günlük ihtiyaçlar olan gıda, temizlik, kişisel bakım ve kozmetik alanlarında yükseliş sergiledi.”

Famer Kozmetik’in profesyonel bir ekiple hem dijital kanallara hem de kozmetik ve kişisel bakım sektörüne yaptığı yatırımların ardından ciddi bir büyüme trendi yakaladığını vurgulayan Uğur Çınar Kesen, e-ticaret kanallarında ürün yelpazesi olarak 10 binin üzerinde çeşit ile yer aldığını belirtiyor ve ekliyor: “Dijital kanalların ve markaların salgın döneminde nasıl yönetildiği gelecekte söz sahibi olan şirketleri belirleyecek. Bu dönemde süreçlerini doğru ve eksiksiz kurgulamış olan şirketler güçlenmiş olarak çıkacak. Operasyonlarını doğru yapabilmiş markalar, daha önce hiç online alışveriş yapmamış tüketicinin bile sadakatini kazanmayı başardı. Biz de Famer Kozmetik olarak güçlü olan dijital reflekslerimizle rakiplerimizin bir adım önüne geçtik. En baştan beri dijitale yaptığımız yatırımın ne kadar doğru olduğunu görüp bundan sonraki süreçte de yatırımlarımızı bu alanda devam ettireceğiz.”

‘YENİ NORMAL’ ESKİ HALİNE DÖNECEK FAKAT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ESKİ HALİNE DÖNEMEYECEK!

Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, tüketim alışkanlıklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu: “Pandemi sonrası içinde bulunduğumuz ‘yeni normal’, umuyoruz ki önümüzdeki günlerde ‘eski normal’e dönecek fakat öngörümüz o yönde ki, tüketim alışkanlıkları artık eski haline dönmeyecek ve e-ticaret alışkanlığı artarak devam edecek. Bunu kanıtlayan en önemli işaret ise hayatı boyunca hiç kredi kartı kullanmayan kitlenin bile bu süreçte online alışveriş için kredi kartı sahibi olması. Öngörüler kozmetik sektörünün tüm dünyada kan kaybedeceği yönündeydi, lakin araştırmalar özellikle renkli kozmetik dışındaki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin satışının bu dönemde 10 kata varan artış gösterdiğini ve yükselen bir satış grafiği yakaladığını ortaya koyuyor. Biz de bunu kendi satış kanallarımızda deneyimledik.”

“KOZMETİKTE KAZANDIK, YİNE KOZMETİĞE YATIRIYORUZ”

İçinde bulunduğu sektörün nabzını tutmak üzere farklı alanlarda araştırmalarını ve yatırımlarını devam ettiren Famer Kozmetik’in yeni yatırımı da kozmetik alanında oldu. Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, “Yatırım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pandemi sürecinin henüz ilk günlerinde, ülkemizin önemli saç bakım markalarından Doal markasını Famer bünyesine kattık. Kozmetikten kazandığımız değeri yine kozmetik ve kişisel bakım alanında ayrıcalıklı ürünlerle taçlandırmak arzusundayız ve amacımız da gerek markalarımız gerekse kaliteli ürün yelpazemizle sektörde kök salmak. Bunun için hem ürün bazında hem de dijital alt yapı ve e-ticaret alt yapıları bazında sektörün ve sürecin tüm gereksinimlerini yatırım olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Yeni normalde tüketici davranışlarını şekillendiren 3 ana unsur var: Kalite, Yerelin Yükselişi ve Teknoloji. Famer olarak hem yerli markalara yaptığımız yatırımlar hem kaliteli hizmet anlayışımız hem de her geçen gün geliştirdiğimiz dijital alt yapımızla tüketicimizin nabzını tutmaya devam edeceğiz” diyor.

“MERDİVEN ALTI ÜRETİME PANDEMİ DARBESİ”

Özellikle temizlik ve kozmetik sektörünün kamburu haline gelen merdiven altı üretimin, pandemi sürecine dayanamayarak yok olmaya başladığını da sözlerine ekleyen Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, “Bu söylemle kimilerince acımasız olarak değerlendirilsek de bizim için esas olan halk sağlığıdır. Dolayısıyla pandemi sürecinde kepenk indiren merdiven altı üreticiler, sürecin bir başka yüzü olarak karşımıza çıktı. Toplum sağlığı ve sektör için olması gereken de budur” dedi.