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Pandemi bizim için detoks oldu

Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu Koronavirüs salgınının ekonomi için detoks olduğunu söyledi.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:15
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Pandemi bizim için detoks oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ekonominin son çeyreğini pandemi sonrası ortaya çıkan durumla birlikte değerlendiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Damat Tween markalarının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu, sektörün son çeyreğini değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu.
Önceki gün City's Nişantaşı mağazasını ziyaret eden Süleyman Orakçıoğlu, muhabirlerin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni durumun hem iş dünyası, hem de sektör için önemli bir düşünme ve yeniden organize olma fırsatı çıkardığını ifade eden Orakçıoğlu şunları söyledi:

Pandeminin tüm dünyada etkisi oldu. Her şeyden önce bu dönemi detoks dönemi olarak düşündük. Neleri eksik yapıyorduk, neleri daha iyi yapabiliriz, bunun planlamasını yaptık, ekibimizle birlikte enerjimizi artırdık.
Mesela geçtiğimiz on gün içinde Anadolu'nun değişik kentplerinde 4 mağazamız açıldı. Yine aynı şekilde yurt dışında 3 mağazamız daha açılacak. Pandemiye rağmen bu açılışları yaptık.
Performansla ilgili bir takım sorun olan yerlerde, sorunların çözümü için gerekli planlamaları çalışmaları yapıyoruz. Pandemiyle birlikte durmak yok yola devam diyoruz.

HER YERDE İŞİMİN BAŞINDAYIM

Sürekli müşterinin, piyasanın nabzını tutacaksın. Aynı zamanda işinizi severek yapacaksın. Duygularınızı katacaksınız. Özellikle işinizi iyi yaparsanız, bunun karşılığını mutlaka alırsınız. Ben bunu hep kendi ekibime değil, bir çok üniversitede ders veriyorum, üniversitede öğrencilerime de söylüyorum. Yaptınız işi severek yapın, her şeyden önce duygularınızı katın, duygularınızla birlikte nasıl farklı olabilirsiniz kendinizi bu konuda yoğunlaştırın.

MÜŞTERİLERİMİZ GÖRÜNTÜLÜ OLARAK ARIYOR!

Tabi gençlerin bir şansı daha var. Dijital dünyanın içinde doğdular. Biz de ekibimizle birlikte her türlü teknolojiyi AR-Ge ve inovasyonu kullanıyoruz. Bugün alışveriş dediğimiz zaman müşterilerimiz akıllı alışveriş dediğimiz sistemle de ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sadece internet değil.
Mağazalardan görüntülü alışveriş yapabiliyor. Mesela herhangi bir müşterimiz görüntülü olarak Sedat'ı aradığı zaman Sedat onlara görüntülü olarak servis yapabilir. Sedat onlara onların tercihlerini az çok biliyor, tanıyor. Sedat onların dilini, bedenini onların ürünlerimizi hangi ortamda giyeceğini bildiği için onlara özel koleksiyon hazırlayabiliyor."

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.10.2020 16:28
Anahtar Kelimeler:
PandemiDetoksTekstilOrtak Holding Yönetim KuruluKoronavirüs
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