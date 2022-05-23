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Pancar çiftçisine 490 milyon TL avans ödemesi

23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:49
Pancar çiftçisine 490 milyon TL avans ödemesi

ANKARA - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türkşeker) tarafından 28 bin 800 pancar çiftçisine 490 milyon TL avans ödemesi yapılacağı bildirildi.
 

Türkşeker’den yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında pancar eken çiftçisine 1 ton pancar için verilecek nakdi avansların yüzde 290 artışla 70 TL’ye, 3 defa ödenen avans sayısı da 5’e çıkarılacağı belirtilerek, “Türkşeker, sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 pancar çiftçimize ilk avans olarak toplamda 490 milyon TL ödeme yapacak. Çiftçilerimizin pancar ekim ve sulamaları için kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz verilecek ilk nakdi avanslar 24 Mayıs’ta hesaplara yatırılacaktır” denildi. 

DHA

Son Güncelleme: 23.05.2022 15:50
Anahtar Kelimeler:
Pancar çiftçisiAvans ödemesiTürkşeker
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