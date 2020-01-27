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Pamukkale'de 2020 hedefi: 3, 5 milyon ziyaretçi

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'nin gece aydınlatılması projesi, turizmcileri umutlandırdı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019'da altın çağını yaşayan Pamukkale'nin gece ışıklandırılmasıyla birlikte 2020 yılında 3 milyon 500 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Pamukkale'de 2020 hedefi: 3, 5 milyon ziyaretçi

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'nin gece aydınlatılması projesi, turizmcileri umutlandırdı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2019'da altın çağını yaşayan Pamukkale'nin gece ışıklandırılmasıyla birlikte 2020 yılında 3 milyon 500 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 10:33
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Pamukkale'de 2020 hedefi: 3, 5 milyon ziyaretçi

DENİZLİ, (DHA)

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, 4 mevsim boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden beyaz cennet Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle turistlerin beğenisini kazanıyor. Hierapolis Antik Kenti'nin de gezilebildiği Pamukkale'de balon ve paraşüt uçuşları da turistlere eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu da ziyaretçilerine tarihi sütunlar arasında yüzme deneyimini yaşama fırsatı sağlıyor.

TURİZMCİLER 2020'DEN UMUTLU

Geçen yıl ziyaretçi rekorları kıran Pamukkale'nin 2020 yılında gece aydınlatılarak ziyarete açılması planlanıyor. Turizmcileri umutlandıran proje ile gece saatlerinde de turistlerin bölgeyi gezip Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, mayıs ayına kadar ışıklandırma işleminin tamamlanacağını söyledi. Işıklandırma sayesinde gece saatlerinde de ziyaretçilerin Pamukkale'yi gezebileceğini aktaran Şen, bu durumun bölgedeki konaklama gün sayısının artmasını beklediklerini ifade etti. Turizmciler olarak 2020 yılından umutlu olduklarını kaydeden DENTUROD Başkanı Şen, "Pamukkale'nin gece aydınlatması ve Pamukkale Üniversitesi'nin Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi projesi bu yıl gerçekleşecek 2 önemli proje. Biz her ikisinin ayrı ayrı 500'er bin kişi ilave ziyaretçi getireceğini düşünüyoruz. 2019 bizim için rekorlar yılı oldu. 2020 yılı içindeki ziyaretçi hedefimiz 3 milyon 500 bin kişidir. Bu iki proje gerçekleşirse Pamukkale ve Hierapolis bölgesi bu ziyaretçi sayısını alacaktır. Laodikya Antik Kenti de Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması sağlanırsa bu da inanç turizmi için ilave 500 bin kişi civarında bir ziyaretçi getirecektir. Bu süreci başarılı bir şekilde geçirebilirsek 2021 yılında 4 milyon ziyaretçi sayısını yakalarız" diye konuştu.

DHA

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