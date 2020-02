Pakdemirli: Daha fazla gübre, daha fazla ürün anlamına gelmiyor

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısına katıldı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Pakdemirli Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Bakan Bekir Pakdemirli, tohum seferberliği konusunda, şunları söyledi:



"Türkiye mevcut durumu itibariyle iyi bir noktaya geldi. Son 17 yılda, tohumdaki üretimimiz 8 misli arttı. Dünyaya ihraç eder konuma geldik, 86 ülkeye ihraç ediyoruz. Tarladaki yeterliliğimiz yüzde 96’lara vardı. Ama burada hala gidecek yolumuz var. Türkiye’yi burada bir üst kademeye çıkarmamız, bir vites büyütmemiz, özellikle üst kademe tohumda bir üst kademe, 2-3 saatlik Türkiye’ye uçuş mesafesindeki tüm ülkelere bunları pazarlıyor olmamız, son derece önemli. Tabii ki üretim üssü haline geldiğimizde de diğer taraftan ülkenin içerisine, ülkenin ekonomisine katkısının yanında hem üretici, hem de tüketici tarafında bu işin sonuçları olacaktır. Üretici tarafında daha fazla bir verim, daha doğru bir bilinçlendirme, bu programın içinde de zaten bir eğitim var. Bir şekilde üreticiyi eğiterek daha iyi bir noktaya getirmemiz ve her bir metrekare topraktan daha fazla ürün alıyor olmamız lazım. Bunları yaparken de bu 12 bin yıllık kadim kültürü de bir kenara koymadan, bu pratiği de bir kenara atmadan kaliteyi bozmadan, topraklarımızı kirletmeden yağıyor olmamız lazım."





"HER METREKAREDEN DAHA FAZLA ÜRÜN ALMAYA GAYRET SARF ETMEMİZ LAZIM"



Bakan Pakdemirli, tohum seferberliğinde çiftçinin eğitilmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, şöyle devam etti:



"Bizim çiftçimiz pratiği çok yüksek ve anadan, atadan gelmiş olan pratiklerle bazen bizim bildiğimizin ötesinde işler yapabiliyorlar. Ama bunun haricinde o kadim kültürü de bugünkü gerçekliklerle, bugünkü teknolojilerle de birleştirmemiz lazım. Her şey bir verim meselesi. Her metrekareden daha fazla ürün almaya gayret sarf etmemiz lazım. Bunları da yaparken, o kadim kültürü, lezzeti, bu ahilikteki tohumdan da vazgeçmemiz lazım. Şükür Türkiye’nin bu konudaki konumu iyidir. Batı ülkelerine oranla topraklarımız son derece temiz, ülkemiz son derece sağlıklı gıdalar üreten bir ülkedir. İşte bu konumumuzu hem korumak, hem de muhafaza etmek, hem de daha ileriye taşımak bizim ana hedeflerimizden biri olmalı. Üreticinin, çiftçinin eğitimini de bu anlamda son derece önemsiyoruz."





"DAHA FAZLA PESTİSİT, DAHA FAZLA GÜBRE, DAHA FAZLA ÜRÜN ANLAMINA GELMİYOR"



Pakdemirli, pestisit konusunda ise, "Bizim zaten bir gübre takip sistemimiz var. Bu konuda da ciddi bir takibimiz var. Yani bugün herhangi bir yerde dolaşırken gördüğünüz gübreyi takip edip, hangi bayiden alındı, hangi fabrikada üretildiye kadar, kim aldı, kim attıya kadar neredeyse takip edebiliyoruz. Pestisit açısında da özellikle ciddi ilçe tarım müdürlüklerimizin de takibi var. Daha fazla pestisit, daha fazla gübre, daha fazla ürün anlamına gelmiyor. Evlatlarımızdan almış olduğumuz bu toprakları da koruyarak, gelecek nesiller için de koruyarak bu emanetleri yerine teslim etmemiz lazım. Şükür Türkiye burada iyi bir konumda ama buradaki bilinçlendirmeyi artırmamız lazım. Topraklarımızı daha temiz, sağlıklı gıda üretimimizi muhafaza etmek ve daha ileriye taşımak konusunda gayretimizin sürmesi lazım" diye konuştu.





KURAKLIK VE KIŞ ŞARTLARI



Pakdemirli, kış şartlarına ve kuraklığa dayanıklı tohumların üretimi konusunda ise , "Özellikle hububat tohumlarında; bizim Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz var dünyadaki bu konuda öncü kuruluşlardan birisi. Kuraklığa dayanıklı tohum konusunda da çok ciddi çalışmalarımız var. Hem Tarım Araştırmaları Genel Müdürlüğümüzün ciddi araştırmaları var. Ciddi ürünlerimiz var. Dünyaya hitap edebilecek, önümüzdeki yıllarda da iklimlerin değişebileceğini, kuraklığın da artacağını varsayarasak, su stresi ve su kuraklığı çeken ülkelerde üretimlerin sürdürülebilir bir şekilde devamı için özellikle bu ve bunun gibi ürünlerin geliştirilmesi konusunda gayretlerimize devam etmemiz gerekiyor. Önemli olan toprağa ekilen tohum her türlü hava şartına dayanırsa ondan ürün alırsınız. Hava şartlarına eğer yenilirse ondan ürün alamazsınız veya daha az ürün alırsınız. O yüzden mümkün mertebe en dayanıklılarını üretmek. Ama tabii ki bunları yaparken de asla kalite ile oynamamak, en kalitelisini bunların üretmek…" şeklinde konuştu.





"TÜRKİYE’NİN DAHA İYİ KONUMLARA GELMESİ SON DERECE ELZEM"



Bakan Pakdemirli, tohum seferberliğindeki ürünler ile ilgili olarak, "Aslında bir ürün grubunu ayırmayı çok doğru bulmuyorum. Aslında ekonomik olarak ayıracak olursanız, tıbbi aromatik bitkiler tarafı çok daha zengin ve ekonomiye çok daha fazla katma değer getiren konular. Burada önemli olan Türkiye’nin iddialı olacağı hem hububat olsun, gerekirse sebze tohumları, fidancılık alanlarında da Türkiye’nin daha iyi konumlara gelmesi son derece elzem. O yüzden biz tohum konusunda, fidan konusunda kimseyi ayırmıyoruz" dedi.