Otomotivde ÖTV matrah düzenlenmesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, otomobil alımında uygulanacak ÖTV matrahı limitleri değiştirildi. Karara göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek.

Motor silindir hacmi 1600 santimertre küpü geçen fakat 2 bin santimetre küpü geçmeyen otomobillerde de ÖTV oranları ise şöyle;

- ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik vergi diliminde olacak.

- ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak.

- ÖTV matrahı 210 bini aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.