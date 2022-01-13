Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,082.09
ALTIN
796.64
DOLAR
13.60
STERLİN
18.72
EURO
15.61
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomotivde ÖTV matrah düzenlenmesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, otomobil alımında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimleri, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi. 

13 Ocak 2022 Perşembe 10:29
19 Okunma
Otomotivde ÖTV matrah düzenlenmesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, otomobil alımında uygulanacak ÖTV matrahı limitleri değiştirildi. Karara göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi. 

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek. 

Motor silindir hacmi 1600 santimertre küpü geçen fakat 2 bin santimetre küpü geçmeyen otomobillerde de ÖTV oranları ise şöyle;

- ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik vergi diliminde olacak.

- ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak.

- ÖTV matrahı 210 bini aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtomotivOtomobilArabaÖTVResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülüzar Özev Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülünü aldı 
Gülüzar Özev Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülünü aldı 
Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı
Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı
Hububat sektörü ihracatı 9 milyar doları aştı
Hububat sektörü ihracatı 9 milyar doları aştı
Organik domates için 8 ülkeden ortak proje
Organik domates için 8 ülkeden ortak proje
Etiler’in Prensi Kenan Can’dan yeni marka: Moss Club! Kenan Can’ın yeni heyecanı 
Etiler’in Prensi Kenan Can’dan yeni marka: Moss Club! Kenan Can’ın yeni heyecanı 
"Zincir marketlere ceza nedeni, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak"
"Zincir marketlere ceza nedeni, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak"
2021'de elleçlenen konteyner miktarı 12,5 milyon TEU'yu aştı
2021'de elleçlenen konteyner miktarı 12,5 milyon TEU'yu aştı
TCMB: Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü de desteklenecek
TCMB: Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü de desteklenecek
'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'
'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma