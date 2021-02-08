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Otomotivde 2020 Yılının İhracat Şampiyonları Belli Oldu

08 Şubat 2021 Pazartesi 12:31
27 Okunma
Otomotivde 2020 Yılının İhracat Şampiyonları Belli Oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2020 yılının şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri baz alınarak yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında toplam 25,5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde 2019 yılında olduğu gibi yine Ford Otomotiv yer aldı. İlk üçün de değişmediği sıralamada, ikinci Toyota, üçüncü ise Oyak-Renault oldu. OİB verilerine göre otomotiv sektörünün 2021 yılının ilk ayındaki ihracatı ise bir önceki seneye göre yüzde 5,5 düşüşle 2,3 milyar dolar oldu. Binek otomobillerde yüzde 20, otobüs-midibüs-minibüs ürün grubunda yüzde 66 gerileme yaşanırken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 28,5 oranında arttı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Firmalarımız pandemi nedeniyle hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olan 2020’de ihracatta çok ciddi düşüşler yaşadı. Buna rağmen hedeflerimizden vazgeçmedik. Göstermiş oldukları üstün gayretle, revize ettiğimiz hedefi de geçen tüm firmalarımıza teşekkür eder, örnek başarılarından dolayı kendilerini kutlarım. Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle 2021 yılının özellikle ilk çeyreği de zorlu geçecek gözüküyor. Bununla birlikte gerek ana gerekse tedarik sanayi açısından güçlü altyapımızla değişen ticaret dengelerinde avantajlı konumumuzu sürdüreceğimize ve büyümeyi kalıcı hale getireceğimize inanıyoruz.”


Türkiye ihracatının 15 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinde 2020 yılının şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında ilk üç değişmedi. Toplam 25,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv firmaları arasında zirvede 2019 yılında olduğu gibi yine Ford Otomotiv yer aldı. İkinci Toyota, üçüncü ise Oyak-Renault oldu. İlk üç şirketi sıralasıyla Tofaş, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, TGS Dış Ticaret, Man Truck & Bus takip etti.
Otomotiv endüstrisi, pandeminin etkisinin devam ettiği 2021 yılı ocak ayında ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 5,5 düşüşle 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 16,8 oldu. OİB verilerine göre ocak ayında binek otomobiller ürün grubu ihracatında yüzde 20, otobüs-midibüs-minibüs ürün grubunda yüzde 66 gerileme yaşanırken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 28,5 oranında arttı.


OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2020 yılının otomotiv şampiyonlarını tebrik ederek “Firmalarımız, pandemi nedeniyle hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olan 2020’de ihracatta çok ciddi düşüşler yaşadı. Buna rağmen hedeflerimizden vazgeçmedik. Göstermiş oldukları üstün gayretle revize ettiğimiz hedefi de geçen tüm firmalarımıza teşekkür eder, örnek başarılarından dolayı kendilerini kutlarım. Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle 2021 yılının özellikle ilk çeyreği de zorlu geçecek gözüküyor. Bununla birlikte gerek ana gerekse tedarik sanayi açısından güçlü altyapımızla değişen ticaret dengelerinde avantajlı konumumuzu sürdüreceğimize ve büyümeyi kalıcı hale getireceğimize inanıyoruz” dedi.NTedarik endüstrisinde yüzde 4 artış Ürün grupları bazında ocakta Tedarik Endüstrisi ihracatı %4 artarak 890 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı %20 azalarak 824 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %28,5 artarak 427 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise %66 düşerek 46 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya %8 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya %21, İspanya’ya %43, ABD ve Polonya’ya %17’şer ve Rusya’ya %16 ihracat artışı, Romanya’ya %40 ve Slovenya’ya %55 ise ihracat düşüşü yaşandı.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya %5, Polonya’ya %12, İsveç’e %51 ihracat artışı görülürken, İtalya’ya %13, Almanya’ya %26, İspanya’ya %29, Birleşik Krallık’a %60 ve Belçika’ya %37 düşüş yaşandı.


Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a %38, önemli pazarlardan Fransa’ya %64, İtalya’ya %32, Belçika’ya %24, ABD ve Danimarka’ya çok yüksek oranlarda artış yaşanırken,  İspanya’ya %55, Hollanda’ya %90 düşüş görüldü.
Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya %54, Almanya %79 düşüş görülürken, Gürcistan’a yüksek oranlı artış yaşandı. Fransa’ya ihracatta yüzde 10 artış..
Endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya’ya yüzde 5,5 gerileme ile 321 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Fransa’ya yüzde 10 artışla 305 milyon dolar, İtalya’ya da %0,4 azalışla 214 milyon USD ihracat gerçekleştirildi. Yine önemli pazarlardan Polonya’ya %28, ABD’ye %34, İsveç’e %20, İrlanda’ya %33 ihracat artışı görülürken, Birleşik Krallık’a %18, İspanya’ya %13, Slovenya’ya %17 Romanya’ya %49, Slovenya’ya %37 ve İsrail’e %42 düşüş yaşandı. ABD’ye yönelik artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatındaki artış etkili oldu.
AB’ye ihracat yüzde 5 azaldı.
Ülke grubu bazında ihracattan yüzde 69 pay alan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 5 azalışla 1 milyar 567 milyon USD ihracat yapıldı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine %21 ihracat artışı, Ortadoğu Ülkelerine %28 düşüş görüldü.

Sıra

TG 2020 YILI OTOMOTİV İHRACAT SIRALAMASI.

1

FORD OTOMOTIV SAN. A.S.

2

TOYOTA OTOMOTIV SAN. TURKIYE A.S.

3

OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ

4

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.

5

KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş

6

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

7

BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş

8

TGS DIŞ TİC. A.Ş.

9

MAN TRUCK&BUS SE DAR MÜKELLEF TEM.MAN.TÜRKİYE A.Ş.

10

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

11

TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZARI ŞUBESİ

12

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13

FEDERAL MOGUL DIŞ TİC.A.Ş.

14

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

15

PETLAS LASTİK SAN.TİC.A.Ş.

16

MAXİON İNCİ JANT SANAYİ A.Ş.

17

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

18

TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19

PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER ANONİM ŞİRKETİ

20

VALEO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21

S.S.P. OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş.

22

HONDA TURKIYE A.S.

23

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

24

CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ  ANONİM ŞİRKETİ

25

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

26

AUTOLİV CANKOR OTO.EMNİYET SİS SAN.VE TİC.A.Ş

27

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAK.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

28

İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29

KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A. Ş.

30

RAM DIŞ TİCARET A.Ş.

31

MAXİON JANTAŞ JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

32

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

33

SAMPA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34

JANTSA JANT SANAYI VE TIC.A.Ş.

35

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

36

MURAT TICARET KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

37

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

38

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

39

ÖZKA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET A.Ş.

40

GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

41

ZF SACHS  SÜSPANSIYON  SIST. SAN.VE TIC. A.Ş.

42

CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

43

HEMA EXİM TİCARET A.Ş.

44

ODELO OTOMOTİV AYDINLATMA A.Ş.

45

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

46

YARIŞ KABİN SAN. VE TİC. A.Ş.

47

BEYÇELİK GESTAMP OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

48

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

49

TIRSAN KARDAN SAN. VE TİC. A. Ş.

50

KOLSAN İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

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Anahtar Kelimeler:
Otomotivde 2020 Yılının İhracat Şampiyonları Belli Oldu
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