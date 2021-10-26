Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1507.9
ALTIN
548.92
DOLAR
9.4715
STERLİN
13.0938
EURO
11.0101
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul'da kamu konutu satışı
İstanbul'da kamu konutu satışı
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...
ÖSYM araç kiralama hizmeti alacak
ÖSYM araç kiralama hizmeti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği

26 Ekim 2021 Salı 10:55
8 Okunma
Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği

DİNÇER KARACALAR

Otantik liderler, pandemide fark yaratıyor. Köklerini bilen koruyan, kültürel yerel reflekslerin farkında olan, global düşünen ve evrensel değerleri dikkate alan yetkinliklerin güçlendirilmesi “otantik liderler” de öne çıkıyor. Otantik liderler, güç, para veya mevki gibi kişisel çıkarları için değil; izleyenlere yol göstericilik ve destekleyicilik yapmayı önemsediği için zor zamanların güçlü liderleri oluyorlar.

Her bireyin ve her şirketin pandemiden etkilendiğini anlatan Türkiye’nin Marka ve İletişim Gurusu Ayşen Laçinel, şunları söyledi:

“Ayakta ve hayatta kalan, itibarını varlıklarını koruyan, günün ihtiyacını anlayıp hızla yenilenen markaların liderlerinde, otantik liderlik özelliklerinin öne çıktığını görüyoruz.  Evrensel düşünen, kültürü ve değerlerini bilen sahte olmayan sahici liderler, varolmaya ve var etmeye devam edecektir. Aynı zamanda, duygusal zekanın duyguların farkında olma ve sosyallik özellikleri ile de, otantik liderlik arasında güçlü bir bağ vardır. Bu konuda, siyasiler, iş insanları ve sanatçılar bireysel danışmanlıklara yoğun talep gösteriyorlar” dedi.

Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği şunlardır:

1-Kendi amaçlarını anlamak,
2-Davranışlarını sağlam değerlere dayandırmak,
3-Toplumum hassasiyetini bilerek, kendi duyguları ve değerleri ile liderlik etmek,
4-İzleyicileri ve ekosistemindekiler ile güçlü ilişkiler kurmak, onları geliştirmek, yönlendirmek ve şeffaflığı ilke edinmek,
5-Öz disiplin sağlamak,

Anahtar Kelimeler:
Otantik Liderliğin Pandemide Hayat Kurtaran 5 Temel özelliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilya sektörü güçlerini birleştirdi
Mobilya sektörü güçlerini birleştirdi
Güneş enerjisi modül üretimine 95 milyonluk yatırım
Güneş enerjisi modül üretimine 95 milyonluk yatırım
Hammadde fiyatlarındaki artış proje maliyetlerini 2’ye katladı
Hammadde fiyatlarındaki artış proje maliyetlerini 2’ye katladı
Lider ERP ve Dijital Dönüşüm Firması Ödülü Uyumsoft’un oldu
Lider ERP ve Dijital Dönüşüm Firması Ödülü Uyumsoft’un oldu
ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE YATIRIM
ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE YATIRIM
Yurt Dışından Ali Erbaş’a ve Dolar’ın Yükselişi ile Hükümeti Eleştirenlere Büyük Tepki
Yurt Dışından Ali Erbaş’a ve Dolar’ın Yükselişi ile Hükümeti Eleştirenlere Büyük Tepki
Mars, ANUGA 2021’e Türkiye’den 203 firmayı taşıdı
Mars, ANUGA 2021’e Türkiye’den 203 firmayı taşıdı
AB tescilli Milas zeytinyağının ihracatı 3'e katlandı
AB tescilli Milas zeytinyağının ihracatı 3'e katlandı
ASELSAN'DAN DEV YATIRIM
ASELSAN'DAN DEV YATIRIM

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma