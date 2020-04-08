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OSBÜK'ten OSB'lere 'Tedbirleri alıp, üretime devam edin' çağrısı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 32 bin işletmenin üretim yaptığı organize sanayi bölgelerine, üretime devam edin çağrısında bulundu. Kütükcü, ''Bu dönemde en önemli önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını ve işyerlerimizi korumak. İşyerlerimizde tüm tedbirlere eksiksiz uyarak üretim hayatımıza devam edelim.'' dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:55
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OSBÜK'ten OSB'lere 'Tedbirleri alıp, üretime devam edin' çağrısı

ANKARA - OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 80 şehirdeki 335 organize sanayi bölgesine ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem’ mesajıyla üretime devam edilmesini istedi.  Kütükcü şunları söyledi:

“Küresel salgın ilan edilen Kovit-19 virüsünü işletmelerimize, organize sanayi bölgelerimize bulaştırmamak, yayılmasını önlemek için her gün yeni tedbirler alıyoruz. Tüm algılarımız, iş yapma süreçlerimiz, çalışanlarımızın mesaileri, müşterilerimizle ilişkilerimiz yeniden şekillendi. Peki Kovit-19 virüsünün hayatımızda başlattığı bu sürecin henüz neresindeyiz, Sonuna yaklaştık mı?  Bunu bilmiyoruz. Bunun için, OSB camiası olarak devletimizin belirlediği hijyen kuralları başta olmak üzere, tüm tedbirlere en üst düzeyde uyarak üretim hayatımızı sürdürmeliyiz.''


Devlet tarafından ilan edilen tüm tedbirlere eksiksiz uyulmasını isteyen Kütükcü, ''Çalışanlarımız ve işletmelerimiz için hayati öneme sahip, bu dönemde en önemli iki önceliğimiz, çalışanlarımızın sağlığını ve işletmelerimizi korumak olmalıdır. Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 33’ünü temsil eden, 2 milyon insana doğrudan istihdam sağlayan, ülkemizin planlı sanayi üretim alanları organize sanayi bölgeleri olarak, bu konuda da Türkiye’ye örnek olma zamanı. İnanıyorum ki, bu süreci de tedbiri elden bırakmadan üreterek, birlikte aşacağız.'' diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Organize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluşuOsbüretim
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