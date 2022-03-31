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OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB’lerde GES sınırlamaları kaldırıldı

31 Mart 2022 Perşembe 16:13
OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB’lerde GES sınırlamaları kaldırıldı

ANKARA - Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, organize sanayi bölgelerinde “güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin sanayi parselinin en fazla yüzde 25’ine kadar yapılabileceği”ne ilişkin sınırlama kaldırıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK’ün talebi doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.


 

Organize sanayi bölgelerinde güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Kütükcü, yüzde 25 sınırının kaldırılmasının OSB sanayicilerini rahatlatacağını ve OSB’lerde güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.


 

‘GES YATIRIMLARINI EN AZ İKİ KATINA ÇIKARMA HEDEFİNİ DESTEKLEYECEK’


 

Kütükcü, “Şu anda OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının kapasitesi 860 megavatı güneş enerjisi santrali olmak üzere, toplam bin 372 megavata ulaştı. Alınan bu karar, OSBÜK olarak belirlediğimiz mevcut bin 372 megavata yenilenebilir enerji kapasitemizi 2030 yılına kadar en az iki katına çıkarma hedefimizi destekleyecek. Bunun yanı sıra,  OSB’lerimizdeki ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanı parsellerinde birleştirme ve bölünme yapılmasının usulünün belirlenmesi gibi konularda da yeni düzenlemeler içeren kararlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum” dedi.


 

Açıklamasında daha önce 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde, tüketim amacıyla kurulan GES yatırımlarına 4’üncü bölge teşviklerinden yararlanma imkanı getirildiğini de hatırlatan Kütükcü, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha cazip hale getirerek, Türkiye’nin enerji haritasını çeşitlendirmeye yönelik alınan bu tür kararların stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, OSB’lerde ortak kullanım alanı ile hizmet ve destek alanı parsellerinde birleşme ve bölünme işlemlerinin yapılmasının usulü belirlenirken, minimum parsel büyüklüğü de 3 bin metrekare olarak belirlendi. Yine aynı yönetmelik ile OSB’lerde parsel tahsis hakkı, şirketlerde kısmi bölünme gibi konularda da yeni düzenlemeler yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsbGES Sınırlamaları
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